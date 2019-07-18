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18.07.2019
Известия.ru

Борисов допустил поступление С-500 в войска в 2020 году

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Новейшие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-500 "Прометей" могут начать поставлять Вооруженным силам России уже в следующем году. Такую возможность допустил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Составные части комплекса уже прошли предварительные заводские испытания и подтвердили свои характеристики. Комплекс может поставляться в различных комплектациях, в зависимости от решаемых задач", — сказал он агентству "Интерфакс" 17 июля.

Борисов добавил, что испытательные пуски С-500 уже состоялись и были успешными.

О начале производства новейших ЗРК рассказал гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов 30 июня. По его словам, С-500 поступят на вооружение после проведения заключительных испытаний. Характеристики комплекса Чемезов раскрывать отказался.

Источники "Известий" в Минобороны рассказывали, что С-500 могут бороться с межконтинентальными ракетами и ракетами средней дальности на конечном или среднем участке траектории полета. Комплекс может уничтожать крылатые ракеты, самолеты, вертолеты, обычные и высотные беспилотники, а также гиперзвуковые снаряды, летящие со скоростью более 6 тыс. км/ч. Также С-500 может устранять цели на дальности до 600 км и высоте до 100 км и работать по низкоорбитальным спутникам.

Подобные характеристики позволят ЗРК защитить отдельные районы, крупные города, промышленные объекты и важные стратегические цели.

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Страны
Россия
Продукция
С-500
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
БПЛА
ГЗЛА
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