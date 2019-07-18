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18.07.2019
Военно-промышленный курьер

Австрийская армия нуждается в призывниках

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Военнослужащие ВС Австрии
Военнослужащие ВС Австрии.
Источник изображения: vpk-news.ru

Слабое здоровье современного поколения молодежи стало настоящей проблемой для австрийской армии и спасательных служб: в среднем в Австрии к службе непригодна четверть 18-летних, а в Вене - даже треть.

Австрийская народная партия (АНП) включила в свою программу предложение о введении категории "частично годных". Об этом пишет газета Kronen Zeitung.

Уже несколько месяцев специальная рабочая группа рассматривает возможные реформы австрийской армии, чтобы решить проблему нехватки персонала, в том числе гражданского. АНП предлагает опираться на опыт Швейцарии, где существует понятие частичной годности. По задумке партии, нужно привлечь как можно больше людей для поддержки нужд армии и гражданских служб, подобрать каждому посильную работу - "будь то в офисе или на кухне". По мнению председателя парламентской фракции АНП Августа Вёгингера, полностью освободить от службы нужно лишь физически и умственно неполноценных.

В настоящее время армия Австрии пополняется за счет поколения бэби-бумеров, однако существует тенденция к увеличению числа непригодных к службе. Самые распространенные причины негодности - заболевания из-за малоподвижного образа жизни, плохое зрение, последствия неправильного питания и психические проблемы, отмечает Регнум.

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Страны
Австрия
Швейцария
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