БДК Северного флота отработает снабжение военных баз на всем Севморпути

Специальные учения, направленные на проверку способности флота вести снабжение военных баз, расположенных вдоль Северного морского пути, будут проведены в этом году Северным флотом. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минобороны.

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В 2019 году Северный флот проведет специальные учения, в ходе которых проверит способность флота вести снабжение военных баз, расположенных вдоль Севморпути. В рамках учений большой десантный корабль (БДК) "Александр Отраковский" совершит переход из Североморска на Дальний Восток, по пути отработав возможность в предельно короткие сроки перебрасывать технику, вооружение и личный состав в самые отдаленные гарнизоны.

Как сообщают Минобороны, переход БДК будет осуществляться с проходом контрольных точек в арктической зоне. По пути корабль будет выполнять свою основную задачу - доставлять в пункты дислокации военную технику, вооружение и личный состав.

Экипаж корабля уже выполнял задачи совместно с частями, развернутыми вдоль Севморпути, в частности, именно БДК "Александр Отраковский" в 2012 году впервые провел высадку десанта на необорудованное побережье в Арктике. Морские пехотинцы на гусеничных плавающих транспортерах ПТС-М высадились на остров Котельный, входящий в Новосибирский архипелаг, расположенный между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем.

Большой десантный корабль "Александр Отраковский" является одиннадцатым в первой серии из 12 кораблей проекта 775, строительство которых велось в Гданьске, Польша для ВМФ СССР. В состав Северного флота введен 30 июля 1978 года под названием "БДК-55". Новое название корабль получил в 2001 году — его переименовали в честь Героя России начальника береговых войск Северного флота генерала-майора Александра Отраковского.

Корабли этого проекта предназначены для высадки морского десанта на необорудованном побережье и переброски морем войск и грузов. Плоскодонная конструкция позволяет максимально увеличить их грузоподъемность, но из-за наличия десантной рампы и специальной конструкции для выхода на сушу таким БДК сложно передвигаться в арктических погодных условиях, поэтому раньше весь Северный морской путь они не проходили.