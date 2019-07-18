ЦАМТО, 17 июля. Президент США Дональд Трамп прокомментировал поставки в Турцию российских ЗРС С-400, заявив, что Анкара больше не сможет рассчитывать на покупку американских самолетов F-35, передает "РИА Новости".

Как напоминает агентство, в минувшую пятницу Россия начала поставлять в Турцию имущество из состава ЗРС С-400. В общей сложности за четыре дня на авиабазу Мюртед прибыли 13 самолетов с комплектующими для С-400

Президент США назвал контракт России и Турции "несправедливым". Он напомнил, что Анкара заказала сто истребителей F-35. "Они (Турция) в очень жесткой ситуации. И мы в США тоже оказались в жесткой ситуации. Но мы работаем над этим", – отметил американский лидер.

По словам президента США, ранее Турция планировала купить американские системы Patriot, однако администрация Барака Обамы отказалась продавать комплексы.

На брифинге официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что США изучают варианты возможных мер против Турции за приобретение российских ЗРС С-400, которые предусмотрены в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). "Госсекретарь и президент изучают все варианты, которые доступны в рамках закона CAATSA", – сказала она. Ортагус отметила, что не будет забегать вперед и говорить, о каких санкциях может идти речь.

Закон CAATSA, принятый в 2017 году, предусматривает санкции против России, Ирана и КНДР, а также против третьих стран, которые осуществляют с ними военно-техническое сотрудничество, напоминает агентство.