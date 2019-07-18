В Индии назван истребитель-победитель опроса о закупке самолёта для ВВС страны

Как неоднократно сообщало "Военное обозрение", в Индии уже который год не могут решиться с выбором самолёта для заключения контракта на более чем 100 единиц для индийских ВВС.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее у Франции были законтрактованы 32 (по другим данным – 36) самолёта Rafale. Теперь индийское правительство решает, какие истребители нужно закупить, исходя из следующего (обширного выбора): те же Rafale, российские Су-35, МиГ-35, шведские JAS Gripen-E, американские F/A-18, F-21 (модернизация F-16) или европейские Eurofighter Typhoon.

Индийские СМИ решили поинтересоваться у пользователей по поводу их мнения о наиболее целесообразном выборе. На первом месте по уровню предпочтений индийских пользователей оказался французский "Рафаль". За его покупку для ВВС Индии высказались 63 процента опрошенных. Именно он назван победителем в опросе.

Другие варианты отстают достаточно ощутимо. В тройке лидеров общественного мнения российский МиГ-35 (15 процентов) и американский F/A-18 (10 процентов). Аутсайдером в плане результатов опроса мнения индийских пользователей оказался Eurofighter Typhoon.

Источник изображения: topwar.ru

Обратило на себя внимание следующее: в опросе нет варианта Су-35. Уже один этот факт делает опрос весьма сомнительным.

А ранее в индийских СМИ сообщалось, что именно Су-35 в плане борьбы за индийский рынок может составить основную конкуренцию французским многоцелевым истребителям Rafale.