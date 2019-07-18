Безос заявил, что космический туризм поможет людям осознать ответственность за Землю

Все, кто хоть раз был в космосе, говорят, что это их "несколько изменило", отметил глава компаний Amazon и Blue Origin

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Развитие космического туризма позволит большему числу людей взглянуть на Землю "со стороны" и проникнуться личной ответственностью за сохранение нашей планеты. Такое предположение в интервью телеканалу CBS высказал глава компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос.

"Начало космическому туризму будет положено короткими 11-минутными полетами <...> У вас будет возможность увидеть крайний слой атмосферы Земли и понять, насколько же в действительности беззащитна наша планета, - сказал Безос. - Все, кто хоть раз был в космосе, говорят, что это их несколько изменило - они осознали, как потрясающе прекрасна наша планета и насколько она на самом деле маленькая и хрупкая. Это то, чего мы не в состоянии понять, находясь внизу".

В январе Blue Origin провела десятый по счету тестовый, беспилотный запуск суборбитального корабля многоразового использования New Shepard, предназначенного для космического туризма. Корабль назван в честь первого астронавта Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Алана Шепарда, который 5 мая 1961 года совершил 15-минутный суборбитальный полет на корабле Mercury, поднявшись на высоту 187,4 км.

Blue Origin - одна из частных американских компаний, собирающихся осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы вынашивают Virgin Galactic и SpaceX.