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18.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Литва призвала США разместить ПВО в Прибалтике

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Источник изображения: Krystian Maj/ZUMA/ТАСС

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил расширить присутствие войск Соединенных Штатов в странах Прибалтики для противостояния России.

По его словам, размещение усиленных батальонов в рамках программы "Расширенное передовое присутствие НАТО" значительно снизит вероятность возникновения вооруженного конфликта с Россией, пишет Defense News.

"США – это самый мощный союзник, и их сдерживающее влияние нельзя сравнить с ролью других союзников. Я уверен в том, что Россия не осмелится проверить НАТО на прочность в том случае, если американские боевые подразделения будут находиться в трех прибалтийских государствах на постоянной основе", – заявил Кароблис.

При этом он предложил, чтобы каждый американский батальон, размещаемый в рамках программы, включал подразделения ПВО малого радиуса действия или армейскую роту.

В июне американские СМИ оценили подготовку Литвы к войне с Россией.

Тогда же в НАТО опубликовали доклад, в котором говорилось, что через Прибалтику Россия способна "разрушить архитектуру безопасности Европы". При этом риск конфликта между альянсом и Россией оценивался как низкий. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что кроется за подобными стратегиями и к каким реальным последствиям они могут привести.



Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Литва
Россия
США
Проекты
NATO
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