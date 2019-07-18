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18.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Партнеры России по ВТС продолжили закупать оружие вопреки санкциям

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Танк Т-90СИ
Танк Т-90СИ ВС Ирака.
Источник изображения: Tactical Cell

Ряд российских партнеров по военно-техническому сотрудничеству задерживали выплаты по контрактам из-за санкций, но теперь долг уменьшился, и экономические ограничения не мешают закупать российское оружие, сообщил информированный источник.

"По состоянию на начало 2019 года существовал определенный, относительно небольшой, долг наших иностранных партнеров. В настоящее время объем этой задолженности уменьшается, ее показатели к середине июля стали минимальными с начала года", – сказал источник РИА "Новости".

По его словам, таких результатов удалось добиться благодаря внедрению новой схемы взаиморасчетов, которая применяется, в частности, со странами Азиатско-тихоокеанского региона. Источник заметил, что объем платежей постепенно увеличивается, и все вопросы в данной сфере будут урегулированы в течение нескольких месяцев.

Кроме того, добавил источник, партнеры России на мировом рынке вооружений понимают, что техника российского производства очень хорошо себя зарекомендовала в реальных боевых действиях, "поэтому никакое санкционное давление не может им помешать покупать наше оружие".

Между тем в июне замминистра обороны Александр Фомин заявил, что западные санкции негативно отразились на сроках поставки российского вооружения и военной техники иностранным заказчикам. Однако, заметил он, это побудило российских производителей создать новое производство или возобновить ранее закрытое.

Также в июне была названа доля России в глобальном экспорте вооружения.



Алина Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Фомин Александр
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