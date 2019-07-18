Войти
18.07.2019
Военное обозрение

Для ВМФ РФ разработают контейнерные зенитные комплексы

404
0
+1
club-k007
Контейнерный комплекс ракетного оружия размещается в стандартном 20- и 40-футовом морском контейнере. Фото с сайта: http://www.concern-agat.ru/.

Корветы проекта 20386 и патрульные корабли проекта 22160 получат контейнерные зенитные комплексы "Редут" и "Панцирь-М". Минобороны приняло решение о создании контейнерных зенитных комплексов и уже сформулировало тактико-технические требования к ним, сообщают "Известия" со ссылкой на Главкомат ВМФ РФ.

Источник изображения: Минобороны РФ

Как пояснил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов, контейнерные средства ПВО повысят боевую устойчивость корветов и патрульных кораблей, которые изначально создавались для борьбы с подводными лодками, и поэтому имеют системы ПВО ближнего боя с не таким уж большим количеством ракет. Но в некоторых случаях, когда необходимо выполнить другие задачи, где необходимо более мощное ПВО, контейнерные комплексы позволят резко нарастить зенитную мощь кораблей.

При разработке зенитных комплексов особое внимание будет уделено контейнерной версии ЗРПК "Панцирь-М", заявили в Главкомате ВМФ. Перспективный "Панцирь-М" имеет два 30-миллиметровых шестиствольных автомата повышенной баллистики АО-18КД. и восемь ЗУР (32 в запасе). Прицельная дальность пушек — до 4 км, по высоте - до 3 км, ракеты - 20 км по дальности и 15 км по высоте.

ЗРК "Редут" имеет в своем составе РЛС "Полимент" с четырьмя фазированными антеннами и ракеты, которые размещаются в установках вертикального пуска, состоящих из модулей по четыре или восемь ячеек каждый. В итоге комплекс может обстреливать до 16 целей одновременно. Его практическая дальность — 400 км.

Использование вместе контейнерных версий зенитных комплексов "Панцирь-М" и "Редут" может создать эшелонированную противовоздушную оборону корабля, изначально не имеющего сильной ПВО.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20386
22160
Похожие новости
20.03.2019
Крепость Крым: как полуостров изменил оборону России
03.07.2017
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
15.12.2016
Выбор РИА Новости: главные события 2016 года в сфере обороны и безопасности
20.02.2016
Боевые системы корветов ОВР.
25.06.2015
Наш ответ «Мистралю», беспилотный катер и суперавианосец: новое лицо российского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.07 11:46
  • 2
Новейшую малую подлодку "Пиранья" вооружат "Калибрами"
  • 18.07 11:46
  • 1
ПВО в кармане: флот получит контейнерные зенитные комплексы
  • 18.07 10:38
  • 49
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 18.07 10:33
  • 1
Марсианский корабль SpaceX подгорел
  • 18.07 10:16
  • 2
В США предложили "назло Путину" отдать Украине турецкие F-35
  • 18.07 10:11
  • 103
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 18.07 09:54
  • 6
Су-30СМ с изделием 117С станет Су-30СМД
  • 18.07 09:51
  • 1
Ars Technica (США): с космическим кораблем "Федерация", разработанным в России, не все гладко
  • 18.07 09:47
  • 53
"Иглы" сделают САМУМ - убийцу снайперов и БПЛА – более смертоносным
  • 18.07 09:24
  • 1
Ядерная угроза: в НАТО разболтали главную военную тайну
  • 18.07 09:23
  • 2
"Протон-М" - полетел, но с трещиной
  • 18.07 09:14
  • 1
ФПИ летом начнет создание возвращаемой ступени ракеты-носителя
  • 18.07 09:12
  • 1
Оружие для Ташкента: зачем России ВТС с Узбекистаном
  • 18.07 09:05
  • 1
Почему на форуме "Армия-2019" не оказалось сенсаций
  • 18.07 08:16
  • 1
B-2 Spirit отмечает юбилей