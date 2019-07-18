Для ВМФ РФ разработают контейнерные зенитные комплексы

Корветы проекта 20386 и патрульные корабли проекта 22160 получат контейнерные зенитные комплексы "Редут" и "Панцирь-М". Минобороны приняло решение о создании контейнерных зенитных комплексов и уже сформулировало тактико-технические требования к ним, сообщают "Известия" со ссылкой на Главкомат ВМФ РФ.

Источник изображения: Минобороны РФ

Как пояснил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов, контейнерные средства ПВО повысят боевую устойчивость корветов и патрульных кораблей, которые изначально создавались для борьбы с подводными лодками, и поэтому имеют системы ПВО ближнего боя с не таким уж большим количеством ракет. Но в некоторых случаях, когда необходимо выполнить другие задачи, где необходимо более мощное ПВО, контейнерные комплексы позволят резко нарастить зенитную мощь кораблей.

При разработке зенитных комплексов особое внимание будет уделено контейнерной версии ЗРПК "Панцирь-М", заявили в Главкомате ВМФ. Перспективный "Панцирь-М" имеет два 30-миллиметровых шестиствольных автомата повышенной баллистики АО-18КД. и восемь ЗУР (32 в запасе). Прицельная дальность пушек — до 4 км, по высоте - до 3 км, ракеты - 20 км по дальности и 15 км по высоте.

ЗРК "Редут" имеет в своем составе РЛС "Полимент" с четырьмя фазированными антеннами и ракеты, которые размещаются в установках вертикального пуска, состоящих из модулей по четыре или восемь ячеек каждый. В итоге комплекс может обстреливать до 16 целей одновременно. Его практическая дальность — 400 км.

Использование вместе контейнерных версий зенитных комплексов "Панцирь-М" и "Редут" может создать эшелонированную противовоздушную оборону корабля, изначально не имеющего сильной ПВО.