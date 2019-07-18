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18.07.2019
ТАСС

Празднование Дня ВМФ во Владивостоке посвятят юбилею Андреевского флага

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Андреевский флаг
Андреевский флаг.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

В морском параде и военно-спортивном празднике запланировано участие более 2 тыс. военнослужащих Тихоокеанского флота

ВЛАДИВОСТОК, 17 июля. /ТАСС/. Празднование Дня Военно-Морского флота, которое состоится во Владивостоке 28 июля, будет посвящено 320 годовщине Андреевского военно-морского флага. Об этом сообщила в среду пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"Организаторы праздника подготовили новую культурно-историческую программу, которая предварит практические действия на водной акватории. В нынешнем году лейтмотивом праздника станет 320-я годовщина учреждения Петром I Андреевского военно-морского флага. Для исторической части программы главная сцена праздника будет стилизована под палубы кораблей российского флота. В постановках будут задействованы артисты драматического театра Тихоокеанского флота, ансамбля песни и пляски ТОФ, сводный военный оркестр Владивостокского гарнизона, а также творческие коллективы флота, детские патриотические клубы города Владивостока и Приморского края", - сообщила пресс-служба.

После этого в Амурском заливе ракетные корабли будут имитировать нанесение ракетного удара по силам условного противника, малые противолодочные корабли проведут поиск и уничтожение обнаруженной подводной лодки с применением противолодочного оружия, базовые тральщики выполнят траление фарватера и выполнят подрыв обнаруженных плавающих мин.

Большие десантные корабли и катера высадят десант морской пехоты, его поддержат вертолеты морской авиации. Гости праздника увидят действия десантно-штурмовых групп. Свое мастерство зрителям также покажут специалисты поисково-спасательной службы флота. Завершатся праздничные мероприятия салютом и фейерверком.

"В морском параде и военно-спортивном празднике запланировано участие 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, 15 единиц военной техники береговых войск, 12 летательных аппаратов морской авиации и более 2 тыс. военнослужащих Тихоокеанского флота", - уточнила пресс-служба.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
ТОФ
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