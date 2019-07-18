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18.07.2019
bmpd.livejournal.com

Индия поставила Мьянме противолодочные торпеды Shyena

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Как сообщили индийские СМИ, индийское государственное оборонное объединение Bharat Dynamics Limited (BDL) поставило ВМС Мьянмы первую партию 324-мм противолодочных торпед Advanced Light Torpedo (TAL) Shyena для вооружения надводных кораблей. Это первая поставка на экспорт торпед индийского производства.

Первая партия индийских 324-мм противолодочных торпед Advanced Light Torpedo (TAL) Shyena, изготовленная для ВМС Мьянмы на предприятии индийского государственного оборонного объединения Bharat Dynamics Limited (BDL) в Вишакхапатнаме (с) BDL

Мьянма заключила с BDL контракт стоимостью 37,9 млн долл на приобретение неназываемого количества торпед Shyena в марте 2017 года.

324-мм противолодочная торпеда Advanced Light Torpedo (TAL) Shyena является первой торпедой самостоятельно производимой в Индии. Разработка этой торпеды в интересах ВМС Индии длительное время велась Военно-морской научно-технической лабораторией (Naval Science and Technological Laboratory) индийской Организации оборонных исследований и разработок (Defence Research and Development Organisation - DRDO) на основе конструкции известной итальянской 324-мм противолододочной торпеды Whitehead (Leonardo) A244S. Испытания торпеды Shyena были начаты в 1998 году, но только в марте 2012 года первая партия серийных торпед была передана ВМС Индии, где она используется как с надводных кораблей, так и с вертолетов. Серийное производство Shyena осуществляется BDL на предприятии в Вишакхапатнаме при субподрядном участии предприятий индийской группы Larsen & Toubro.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Италия
Мьянма
Компании
DRDO
Leonardo
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