Обновление санитарного автотранспорта вооруженных сил Украины

Оригинал взят у коллеги diana_mihailova в Обновлено около половины санитарного транспорта ВСУ, а до конца года будет получено еще 180 машин

По состоянию на середину 2019 г. почти половину автотранспорта медицинских рот и мобильных госпиталей составляют санитарные автомобили Богдан-2251 и американские Humvee ( "Хамви").

Об этом сообщил начальник Главного военно-медицинского управления МО Украины - начальник медицинской службы ВС Украины генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко.

До конца года Вооруженные Силы Украины получат еще более 180 санитарных автомобилей.

Напомним, что в апреле, в Одессу из США кораблем был доставлен 15 санитарных внедорожников HMMWV в дополнение к 45 поставленных ранее. Таким образом США в течение 2016-2019 годов поставили 60 машин медицинской помощи стоимостью 355 000 долларов каждая.

В то же время, Черкасский автосборочный завод №2 компании "Богдан Моторс" за 2017-2019 годы выпустил более двухсот санитарных автомобилей Богдан-2251.