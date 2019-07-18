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18.07.2019
Известия.ru

Полярный день десантника: ВМФ отработает высадку на базы Севморпути

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Источник изображения: Фото: ТАСС/ Лев Федосеев

В 2019 году ВМФ России проведет специальные учения, которые проверят способность флота снабжать военные базы, развернутые вдоль Северного морского пути. В их рамках большой десантный корабль (БДК) "Александр Отраковский" совершит переход от Североморска на Дальний Восток. Эти маневры позволят отработать возможность в предельно короткие сроки перебрасывать технику, вооружение и личный состав в самые отдаленные гарнизоны.

В 2019 году ВМФ России проведет специальные учения, которые проверят способность флота снабжать военные базы, развернутые вдоль Северного морского пути. В их рамках большой десантный корабль (БДК) "Александр Отраковский" совершит переход от Североморска на Дальний Восток. Эти маневры позволят отработать возможность в предельно короткие сроки перебрасывать технику, вооружение и личный состав в самые отдаленные гарнизоны.

Как сообщили "Известиям" в Главном штабе ВМФ, переход БДК "Александр Отраковский" будет осуществлен с проходом контрольных точек в арктической зоне. В пункты дислокации российских войск планируется доставить технику, вооружение и личный состав.

Боевая учеба экипажа и непосредственно доставка грузов обычно совмещается во время подобных учений десантных кораблей, отметил бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Поход в арктические широты — всегда сложная задача, — подчеркнул эксперт, – В этом регионе почти круглый год непростые метеоусловия, сложная ледовая обстановка. Во время учений такого рода отрабатываются вопросы обороны корабля во время похода, а также весь алгоритм доставки грузов, в том числе на необорудованный берег. Это один из самых сложных элементов. Важно, чтобы "принимающая сторона" оперативно провела разведку берега, куда будет выгружаться техника. Ведь любое неточное действие может привести к повреждению корабля.

Во время учений, возможно, будет отрабатываться переброска таких габаритных и тяжелых систем вооружения, как "Бастион" и "Бал", которые в случае обострении обстановки смогут серьезно усилить части в отдаленных гарнизонах, считает "Известиям" военный эксперт Дмитрий Болтенков

Корабль "Александр Отраковский" — 12-й большой десантный корабль океанской зоны проекта 775. Эта серия строилась в Гданьске на польской верфи "Stocznia Polnocna" для ВМФ СССР. Свое название корабль получил в 2001 году — его переименовали в честь Героя России начальника береговых войск Северного флота генерала-майора Александра Отраковского.

Корабли этого проекта предназначены для высадки морского десанта на необорудованном побережье и переброски морем войск и грузов. Плоскодонная конструкция позволяет максимально увеличить их грузоподъемность, и за характерный внешний вид их называют плоскомордыми. Из-за наличия десантной рампы и специальной конструкции для выхода на сушу таким БДК очень некомфортно передвигаться в сложных погодных условиях, поэтому раньше весь Северный морской путь они не проходили.

"Десантники" используются и для доставки различных видов бронетехники. На их борту могут одновременно располагаться 225 бойцов и до 500 т груза. В танковом трюме корабль одновременно перевозит десять танков массой до 41 т. Особенности конструкции позволяют производить десантирование амфибийной техники в море при волнении до четырех баллов.

Корабль уже неоднократно проводил учения с частями, которые развернуты вдоль Северного морского пути. В 2012 году с борта БДК "Александр Отраковский" была впервые проведена высадка десанта на необорудованное побережье в Арктике. Морские пехотинцы на гусеничных плавающих транспортерах ПТС-М высадились на остров Котельный, входящий в Новосибирский архипелаг, расположенный между морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем. А в сентябре прошлого года "Александр Отраковский" в составе отряда боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота был задействован в маневрах "Восток-2018".

— Проект 775 — это хорошо отработанные корабли, проверенные временем. Поэтому, несмотря на солидные сроки эксплуатации, они до сих пор ходят в море, — рассказал "Известиям" Дмитрий Болтенков. - Эти БДК хорошо зарекомендовали себя в дальних походах. Кроме того, именно они доставляют грузы для российской группировки в Сирии.

С этого года Северный морской путь взяли под контроль противолодочные самолеты Ил-38Н "Новелла". Летчики авиабазы Северного флота и двух смешанных полков Тихоокеанского флота ведут ежедневное патрулирование этого торгового маршрута, контролируя действия кораблей и подводных лодок.

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