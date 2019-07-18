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18.07.2019
Известия.ru

Оружие для Ташкента: зачем России ВТС с Узбекистаном

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Ростислав Нетисов

Москва увеличивает свою долю на местном рынке военной техники

В начале июля СМИ сообщили о вступлении в силу серии новых контрактов в сфере военно-технического сотрудничества между Россией и Узбекистаном. По мнению специалистов, Ташкент намерен модернизировать свою армию, и у России есть все возможности закрепиться на этом рынке. "Известия" разбирались в истории вопроса.

Безальтернативный вариант

Военные расходы Узбекистана, составившие в прошлом году $1,4 млрд, скорее всего будут оставаться достаточно высокими, и далее, что делает эту страну перспективным партнером с точки зрения закупок военной техники, суммы расходов на приобретение нового вооружения в пересчете на десятилетний период могут составить до $6–7 млрд.

Получив в наследство от СССР изрядные запасы вооружения как для сухопутных войск, так и для ВВС и ПВО, в период правления Ислама Каримова Ташкент активно искал альтернативы России в качестве основного партнера в сфере ВТС. Результатом этих поисков стал ряд контрактов с европейскими, американскими и китайскими поставщиками, включая закупку достаточно серьезных систем вооружения — в частности у Китая был приобретен зенитный ракетный комплекс HQ-9 — созданный в КНР с помощью России аналог C-300.

Тем не менее масштаб этих закупок не позволял говорить о модернизации армии в целом — для этого их объем был совершенно недостаточен, а его наращивание требовало бы принятия стратегических решений о военно-техническом партнерстве. Такого решения Узбекистан при Исламе Каримове так и не принял — достаточно посмотреть на цикл развития отношений Ташкента и ОДКБ.

С приходом нового правительства ситуация начала меняться, и уже в 2017 году были заключены первые соглашения, в частности, на поставку вертолетов Ми-35, с дальнейшим продолжением.

Китайский ракетный комплекс HQ-9

Источник изображения: Фото: wikipedia.org

Значение ВТС с Узбекистаном отметил в беседе с корреспондентом "Известий" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко.

"Работа с новым руководством Узбекистана очевидно началась не вчера — подобные соглашения готовятся много месяцев, так что мы сейчас видим итог продолжительного процесса. Начался он, очевидно, не сразу после того, как действующий президент Убекистана Шавкат Мирзиёев пришел к власти, должен был пройти период "приглядывания", — отметил Макиенко.

Собеседник редакции подчеркнул важность узбекского рынка вооружений для России. "Для нас сохранение своих позиций на рынке вооружения среднеазиатских стран имеет принципиальное значение — и с точки зрения экономики, и с точки зрения политики. Учитывая, что крупные поставки оружия означают и сотрудничество в подготовке военных кадров, что означает рост возможностей влияния в перспективе".

Что берут

Говоря об узбекских закупках стоит обратить внимание на приоритет, который в Ташкенте отдают военно-воздушным силам и ПВО. Помимо уже имеющегося контракта на поставку Ми-35, реализация которого намечена на 2019–2020 годы, Узбекистан намерен приобрести истребители Су-30СМ. Для войск ПВО Ташкент планирует приобретение радиолокационных станций, средств технического обслуживания модернизированных ЗРК "Печора-2М". В перспективе, по мнению источников "Известий" в сфере военно-технического сотрудничества, возможно приобретение современных средств ПВО малой дальности.

Истребители Су-30СМ

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Россия также принимает участие в модернизации узбекской инфраструктуры средств управления воздушным движением: Ташкент намерен модернизировать свои РЛС П-37 до уровня 12А6 "Сопка-2".

Закупки бронетехники пока менее масштабны — в мае 2019 года Узбекистан публично продемонстрировал приобретенные в России бронеавтомобили КамАз-53949 "Тайфун-К 4х4", дополнившие ранее купленные бронемашины американского производства.

Что будут брать

Говоря об авиации, можно отметить, что скорее всего Ташкент в перспективе также пойдет на приобретение учебно-тренировочных самолетов Як-130, которые могут использоваться также в качестве легких ударных машин, в том числе, с небольшой доработкой, с применением высокоточного оружия. Не исключен и заказ на модернизацию имеющихся в наличии ВВС Узбекистана штурмовиков Су-25.

Следует отметить наличие ряда "слепых зон", где Россия пока не может предложить готовую продукцию ­— в частности, это легкие военно-транспортные самолеты (эту нишу Узбекистан, как и Казахстан, заполняет закупками европейских C-295), и ударные БПЛА (приобретены в КНР).

Танк Т-72

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Вместе с тем, необходимость модернизации сухопутных войск в условиях вероятных локальных конфликтов потребует от Узбекистана серьезных вложений в бронетехнику — и если не брать фантастические варианты, то скорее всего речь пойдет о модернизации с российской помощью основных боевых танков Т-72, боевых машин пехоты и бронетранспортеров советского производства и поставках новой бронетехники, преимущественно легкой.

Не всё сразу

Не стоит полагать, что положение России как партнера по ВТС будет гарантированным. С одной стороны, в пользу Москвы говорят многие аргументы, начиная от общности используемой техники, до льготных условий, которые Ташкент получил наравне со странами — членами ОДКБ, включая кредитную линию и поставки по внутрироссийским ценам.

С другой, как отметил в беседе с корреспондентом "Известий" старший научный сотрудник Института Дальнего Востока Василий Кашин, Узбекистан наверняка продолжит политику диверсификации поставщиков, закупая новую технику в том числе и у Китая. Другие страны, и тот же Китай, также могут предложить льготные условия своих поставок, и в этих условиях России придется максимально эффективно использовать имеющиеся козыри — причем не только военно-технические. В частности, стоит помнить долю трудоспособного населения Узбекистана, работающего в России.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

При этом стоит иметь в виду, что Россия прямо заинтересована в повышении эффективности силовых структур, в том числе вооруженных сил стран постсоветской Средней Азии. Чем лучше они будут справляться со своими задачами, тем меньше вероятность того, что в регионе придется задействовать Вооруженные силы России.


Илья Крамник

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Кредитование
Страны
Казахстан
Китай
Россия
США
Узбекистан
Продукция
C-295 CASA
HQ-9
КамАЗ-53949
Ми-35
П-37
Печора-2М
С-300
Су-25
Су-30
Т-72
Тайфун-К
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1 комментарий
№1
18.07.2019 09:12
Чем больше Россия продаст вооружений в Средннюю Азию, тем меньше там будет влияние Китая...
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