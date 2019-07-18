Винтокрылые "лошадки": вертолеты Ка-29 возвращаются в строй

Отдельные отряды многофункциональных транспортно-боевых машин появятся в составе всех флотов

В составе каждого военного флота будут развернуты отдельные отряды вертолетов Ка-29, которые могут перевозить десант, доставлять грузы с корабля на берег и обратно. Ка-29 также незаменим при штурмовых действиях морской пехоты. По своему боекомплекту и бортовому залпу "боевые улитки", как их еще называют во флоте, превосходят даже новейшие Ми-28 и Ка-52. При необходимости эти машины могут войти в состав авиагрупп боевых кораблей. Все четыре военно-морских флота получат по отдельному отряду, оснащенному Ка-29, до конца текущего года, рассказали "Известиям" в военном ведомстве.

Незаменимый универсал

Скорее всего, отдельные отряды каждого из военных флотов получат от четырех до восьми боевых машин, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Сейчас в составе ВМФ числится около полутора десятков таких вертолетов, — рассказал он "Известиям". — Промышленность доказала, что есть возможность модернизировать еще определенное количество этих универсальных машин, которые действительно нужны флоту. Они незаменимы при высадке десанта или групп спецназа, патрулировании акватории. Ка-29 можно отправлять в дальние походы на больших противолодочных кораблях проекта 1155, которые прославились во время антитеррористических действий против сомалийских пиратов. Кроме того, вертолетами можно вооружить патрульные корабли проекта 22160 типа "Дмитрий Рогачев".

Вертолет Ка-29 на фоне авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" Источник изображения: Фото: РИА Новости/Андрей Лузик

Машина будет востребована везде благодаря своей огневой мощи, грузоподъемности и уникальным десантным возможностям, отметил эксперт.

Призовут из запаса

Вертолет Ка-29 начали серийно выпускать в 1979 году, но он до сих пор не устарел. В 1980-х годах на Кумертауском авиационном производственном предприятии было изготовлено более 60 таких боевых машин. Большая их часть осталась в России, несколько — на Украине. После 1991 года вертолет выпускали штучно. После сокращения состава военных флотов практически все машины поставили на хранение — на севере европейской части страны и на Камчатке. Тем не менее о вертолете на флоте всегда помнили и при первой возможности постарались вернуть в строй.

Машинами серьезно занялись после того, как с Францией был заключен контракт о поставке российскому ВМФ двух универсальных десантных кораблей (УДК) типа "Мистраль". УДК могли нести до 16 вертолетов — их численность варьировалась в зависимости от поставленных задач.

Cоветский корабельный транспортно-боевой вертолёт Ка-29 Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin

Для "Мистралей" собирались сформировать две авиационные группировки — примерно по 30 вертолетов Ка-52К "Катран" и Ка-29. Таким образом создавался резерв для быстрой ротации машин на случай ремонта или замены при потере в результате боевых действий или аварии.

Летные качества "боевых улиток", изначально разработанных для флота, не требовали кардинальной переделки. Конечно, машины после хранения на спецплощадках нуждались в капремонте, и он начался без промедления. На вертолетах отремонтировали колонки несущего винта, двигателей и редукторов, а также обновили лакокрасочное покрытие. Но самое главное — машины получили современное вооружение и радиоэлектронную "начинку". Контракт с Францией из-за введения санкций сорвался, но модернизированные машины вошли в состав флота.

БМП для флота

Вертолет Ка-29 способен оказать десанту поддержку огнем в любое время суток и в самых сложных погодных условиях. В его грузовой кабине помещаются 16 морских пехотинцев в полном снаряжении и со штатным оружием. При необходимости в салоне можно эвакуировать десять раненых, включая четырех тяжелых на носилках.

По сути, флот получил летающую БМП, по своим функциям напоминающую Ми-24 (был разработан для Сухопутных войск. — "Известия"). Правда, у последнего более скромные возможности. Он может взять на борт восемь стрелков или спецназовцев.

По своему боекомплекту и бортовому залпу "боевая улитка" превосходит даже новейшие Ми-28 и Ка-52. У этой вертушки есть управляемое и неуправляемое ракетное, стрелково-пушечное и бомбардировочное вооружение. В арсенале — четырехствольная подвижная пулеметная установка калибра 7,62, которой в бою управляет штурман-оператор. При необходимости могут быть установлены пушки ГШ-23Л калибром 23 мм или А242 калибром 30 мм. Система прицеливания позволяет обнаруживать, распознавать цели и наводить на них ракеты.

В арсенале вертолета есть противотанковые комплексы "Штурм-Б", снаряженные сверхзвуковыми управляемыми ракетами "Атака" и "Кокон", а также значительное количество неуправляемых ракет калибром от 57 до 80 мм. Кроме того, машина может нести авиационные бомбы в виде двух баков ЗБ-500 весом в полтонны каждый, наполненных зажигательной жидкостью.

Военнослужащие во время посадки в вертолет Ка-29 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В экипаж вертолета входят два человека — штурман-оператор и пилот. Кабина Ка-29 имеет бронезащиту от пуль калибра 7,62 мм — это необходимое требование для штурмовых вертолетов. Машины еще в 1980-х годах были испытаны в Афганистане, где были подтверждены их уникальные характеристики.

При этом камовская машина — хороший и проверенный временем транспортный вертолет. В салоне она может нести до 2 т груза, на внешней подвеске — до четырех. Для сравнения: Ми-8, основной отечественный вертолет, поднимает на внешней подвеске заметно меньше груза — около 3 т. Такие возможности "Камова" востребованы при переброске грузов или личного состава между кораблями, а особенно при десантных операциях, предусматривающих высадку на побережье, где атакующим нужно оперативно подбрасывать подкрепление и боеприпасы.

Вооруженными силами начата масштабная модернизация вертолетов. В этом году в Сирии закончилась проверка новейшего боевого вертолета Ми-28НМ. Он начнет поступать в войска. Кроме того, в ближайшее время стартует программа обновления вертолетов Ми-35М до уровня Ми-35МВ: на них установят новые броню, двигатели и дальнобойную оптику, которая позволит на расстоянии в несколько километров находить цели и уничтожать их.

Алексей Рамм, Богдан Степовой