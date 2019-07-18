ПВО в кармане: флот получит контейнерные зенитные комплексы

Для корветов-невидимок "Дерзкий" проекта 20386 и патрульных кораблей проекта 22160 "Василий Быков" разработаны уникальные контейнерные зенитные комплексы, которые получили названия "Редут" и "Панцирь-М". Контейнеры с этими комплексами ПВО можно доставить транспортным судном или самолетом в любой район Мирового океана и там за считаные часы установить на борту, превратив корабль в "зенитного ежа". Так на флоте называют платформы противовоздушной обороны, которые могут прикрывать от ударов беспилотников, крылатых и противолодочных ракет, а также самолетов конвои и целые районы побережья.

Для корветов-невидимок "Дерзкий" проекта 20386 и патрульных кораблей проекта 22160 "Василий Быков" разработаны уникальные контейнерные зенитные комплексы, которые получили названия "Редут" и "Панцирь-М". Контейнеры с этими комплексами ПВО можно доставить транспортным судном или самолетом в любой район Мирового океана и там за считаные часы установить на борту, превратив корабль в "зенитного ежа". Так на флоте называют платформы противовоздушной обороны, которые могут прикрывать от ударов беспилотников, крылатых и противолодочных ракет, а также самолетов конвои и целые районы побережья.

В Минобороны уже принято принципиальное решение о создании контейнерных зенитных комплексов и сформулированы тактико-технические требования, которым они должны соответствовать, рассказали "Известиям" в Главкомате ВМФ РФ.

Корветы "Дерзкий" и патрульные корабли проекта 22160 предназначены для действий в ближней морской зоне, пояснил "Известиям" бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

— Контейнерные средства ПВО повысят их боевую устойчивость, — считает он. — И корветы, и патрульные корабли в первую очередь должны бороться с подводными лодками противника – именно на это вооружение и делалась ставка при их проектировании. Так как эти корабли небольшие, на них, как правило, установлены более компактные системы ПВО ближнего боя с не таким уж большим количеством ракет. Но они могут выполнять и боевые задачи — например, защита конвоев или прибрежных военно-морских баз на дальних подступах от атак с воздуха, когда усиление корабельной ПВО крайне желательно. В таком случае контейнерные комплексы будут незаменимы - они позволят резко нарастить зенитную мощь кораблей.

Модульный принцип

Патрульные корабли проекта 22160 "Василий Быков" уже сходят со стапелей, два из них вошли в состав Черноморского флота. Про корветы-невидимки проекта 22380, построенные с применением стелс-технологий, пока известно немного. Есть информация, что по своим характеристикам они должны быть похожи на полноценный эсминец и получат возможность действовать вдали от берега.

На борту корвета "Дерзкий" планируется реализовать принцип модульного комплектования: в его спецотсеке установят контейнеры с разнообразным вооружением и оборудованием.

Особое внимание будет уделено контейнерной версии зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-М", отметили источники в Главкомате ВМФ.

Сухопутный вариант "Панциря", который неоднократно применялся во время военного конфликта в Сирии, зарекомендовал себя как высокоэффективное оружие. С его помощью уничтожены десятки сложнейших целей. В первую очередь — беспилотные летательные аппараты, аэростаты и даже реактивные снаряды. Сирийские ПВО сбивали этим комплексом планирующие бомбы и крылатые ракеты.

Перспективный корабельный комплекс "Панцирь-М" был впервые показан в 2015 году. Он создается на основе сухопутного ЗРПК "Панцирь-С", но имеет другую артиллерийскую часть — вместо спаренного 30-мм зенитного аппарата установлены два 30-миллиметровых шестиствольных автомата повышенной баллистики АО-18КД. Прицельная дальность пушек — до 4 тыс. м. Он может эффективно поражать цели на высотах до 3 км. За минуту автомат может обрушить на противника до 5 тыс. снарядов.

Но все-таки основное оружие комплекса "Панцирь-М" — ракетное. В постоянной боеготовности — в спецонтейнерах — находятся восемь зенитных ракет. Еще 32 — в запасе. Возможности РЛС позволяют комплексу создать непрерывную зону перехвата цели от нуля до 15 км по высоте и более 20 км по дальности. Огонь одновременно может вестись по нескольким целям.

Зенитный ракетный комплекс "Редут" устанавливается на кораблях нового поколения. В состав ЗРК входит РЛС "Полимент" с четырьмя фазированными антеннами. Ракеты размещаются в установках вертикального пуска, состоящих из модулей по четыре или восемь ячеек каждый. В итоге комплекс может обстреливать до 16 целей одновременно. Его практическая дальность — 400 км.

Этими ЗРК уже вооружаются корабли ВМФ. В частности, он установлен на корвете проекта 20380 "Сообразительный" и последующие корабли серии, а также на фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков". В течение нескольких лет были проведены ряд учений "Сообразительного" со стрельбой зенитными ракетами — все они были признаны успешными.

Комплекс в первую очередь предназначен для перехвата самолетов, вертолетов и крылатых ракет. Поэтому вместе с "Панцирем-М" они смогут создать многоэшелонированную системы обороны. "Редут" будет встречать самолеты и вертолеты на дальних дистанциях, а "Панцирь" в ближнем бою будет "подчищать" боеприпасы, выпущенные по кораблям. Такая система обороны создает практически непробиваемый купол над районом, где находятся корабли.

Ценный опыт

— Военно-морской флот получит опыт использования контейнизированных систем оружия, — рассказал "Известиям" военный эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. — Исходя из опыта эксплуатации, безусловно, будут сделаны выводы, которые повлияют на развитие этого вида вооружений. Сейчас можно сказать, что контейнерное вооружение может пригодится при развертывании экспедиционных сил, которые собираются временно для решения той или иной задачи. Также можно отметить, что довооруженные контейнерными системами патрульные корветы типа "Василий Быков" станут полновесными боевыми единицами. Наконец, теоретически тот или иной контейнерный комплекс можно поместить на боевой корабль и доставить его таким образом на отдаленную базу — например, в сирийский Тартус.

При этом надо учесть, что кораблестроительная программа Standard Flex ВМС Дании, в ходе которой контейнерным комплексами вооружались ракетные катера и фрегаты, особого успеха не имела, отметил эксперт. Смену контейнеров прекратили, и в итоге ВМС Дании получили постоянное специализированное вооружение. Серьезно затормозилась и программа LCS по производству литеральных боевых кораблей со съемным вооружением в ВМС США, подчеркнул он.

Российские войска ПВО активно совершенствуются. В Крыму развернута автоматизированная система управления (АСУ), которая объединит в боевой контур все средства ПВО и авиацию полуострова. Под единое управление перейдут истребители, бомбардировщики, штурмовики, боевые вертолеты, беспилотники, а также комплексы ПВО и радары, дислоцирующиеся на полуострове.