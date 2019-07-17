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17.07.2019
Деловая газета "Взгляд"

Трамп назвал ситуацию с закупкой Турцией российских С-400 несправедливой

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Источник изображения: Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с покупкой Турцией российских С-400 сложной и несправедливой.

Трамп заявил, что эта ситуация несправедлива, так как Турция "хочет купить американские Patriot, а США не продают их Турции", передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

"Турция также заказала [у США] больше 100 самолетов F-35, существенно больше, и планировала заказать [еще] больше. Однако в связи с тем, что у них есть система ракет, которая произведена в России, им теперь запрещено приобрести больше 100 самолетов [F-35]. Я бы сказал, что [производитель этой техники – корпорация] Lockheed [Martin] не в восторге [от складывающейся ситуации], поскольку затронуто множество рабочих мест", – сказал американский лидер.

Он добавил, что Турция не сможет получить истребители F-35, поскольку закупила российские ракетные системы.

"Однако в действительности это несправедливо [по отношению к Турции]: они хотели купить [комплексы Patriot]", – отметил глава Белого дома.

"Хочу только сказать, что у меня хорошие отношения с президентом [Турции Тайипом] Эрдоганом. Он хотел купить наши ракеты Patriot, мы отказывались продавать. И он по-настоящему хотел их приобрести. А затем он заключил сделку с другой страной – Россией – на покупку ее системы, которую он даже не хотел. После этого мы внезапно начали говорить, что теперь продадим Patriot. Но из-за того факта, что он купил российскую ракету, нам теперь не разрешено поставлять ему самолеты, которые стоят миллиарды долларов. Это несправедливая ситуация", – заключил Трамп.

Ранее выдвинутый Трампом кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что закупка Турцией российских С-400 фундаментальным образом подрывает способности истребителя-бомбардировщика F-35.

Напомним, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар после поставок в страну российских C-400 заявил, что Анкара продолжает переговоры с Вашингтоном о приобретении ЗРК Patriot.


Алексей Дегтярев

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Компании
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