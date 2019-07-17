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17.07.2019
Военно-промышленный курьер

С-400 выбил Америку из колеи

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Аналитики "Стратфора" рекламируют российский зенитный ракетный комплекс

Выявленные "Стратфором" "слабые места" нашего С-400 лишь подчеркивают его превосходные характеристики. Попытка опорочить российский ЗРК провалилась.

Крупнейший и наиболее мощный частный разведцентр – "Стратфор" (Stratfor) – обнаружил слабые места у российского ЗРК С-400 и поторопился их обозначить. О чем речь? Неужели американские разведчики узнали такое, что впору срочно искать замену "четырехсотке"? Посмотрим.

Во-первых, констатируется, что при массированном ударе средств воздушного нападения (СВН), если их будет достаточно много, российский ЗРК С-400 не сможет его отразить. Действительно, с этим утверждением спорить трудно. Если атакующих СВН будет больше, чем ракет на пусковых дивизионах ЗРК, некоторая часть средств сможет прорваться – на все просто не хватит боекомплекта, ведь не будут же наши зенитчики, израсходовав его, сбивать палками или рогатками. Но считать это недостатком ЗРК С-400, все равно, что утверждать, будто слабым местом полуторки является ее неспособность везти 10-тонный груз. Подобная "слабость" присуща всем ЗРК и ЗАК мира – если масштаб налета превосходит боекомплект и предельно допустимую интенсивность, комплекс не сможет уничтожить весь атакующий наряд. 

Во-вторых, "Стратфор" обращает внимание на то, что российский ЗРК не гарантирует поражение низколетящих СВН над местностью со сложным рельефом, в частности в гористых районах. Это заявление столь же тривиально, как и первое. Да, никакой ЗРК не может поражать цели там, где он их не видит, в частности в зонах радиолокационной тени, которых в горных районах полно. Но российский комплекс в этом отношении выглядит куда лучше, чем американский "Патриот". Наш ЗРК поражает СВН за пределами горизонта, а это означает, что и в районах со сложным рельефом, в зонах радиолокационной тени своих обзорных  и стрельбовых станций, он, при надлежащей организации системы ПВО, сможет достать цель. "Американец" – нет. Таким образом, и это "слабое звено" для российского комплекса гораздо менее проблемное, чем для всех остальных. Обращая на это внимание, "Стратфор" лишь подчеркивает превосходство российского ЗРК.

“Американским истребителям придется преодолеть 200 километров в зоне огня С-400. Потери ударной группы будут огромны, а летного состава – неприемлемы”

В-третьих, американские разведчики утверждают, что для обеспечения боевой устойчивости наш ЗРК нуждается в прикрытии зенитными огневыми средствами малой дальности. И тут они правы. Любому военному специалисту понятно, что, отражая массированный налет, ЗРС большой (или средней) дальности должна одновременно отслеживать и обстреливать большое количество СВН в своей зоне ответственности. При вероятности того, что некоторые цели не будут обстреляны и уничтожены в случае пуска по ним зенитных ракет, некоторая часть СВН, подходя одиночно или мелкими группами, могут прорваться в мертвую зону ЗРС.

Для их уничтожения и существуют зенитные средства самообороны: ЗРК малой дальности, ЗРПК или ЗАК. Их малое время реакции позволит поразить подобные цели. Это азы тактики применения современных зенитных огневых средств любой страны. На флоте это выражается в том, что любой надводный боевой корабль класса от крейсера до корвета всегда имеет в системе своего зенитного вооружения две компоненты – ЗРК большой или средней дальности и огневые средства самообороны малой дальности. Так что и этот "недостаток" в полной мере относится к любому ЗРК мира.

Какие действительно слабые места мог бы найти "Стратфор"? Для примера: дальнобойность ЗРК меньше предельной дальности пуска противорадиолокационных ракет (ПРР). Но в этом нашу "четырехсотку" не обвинишь. Дальность стрельбы у нее более чем на две сотни километров превосходит предел полета лучшей западной ПРР – американской "ХАРМ" (HARM, High-speed Anti-Radar Missile). Так что носителю этой ракеты, тактическому истребителю, придется преодолеть эти две сотни километров в зоне огня С-400. Потери ударной группы будут огромны, а летного состава – неприемлемы. 

"Стратфору" можно было бы заявить об уязвимости нашего ЗРК перед средствами РЭБ. Но и тут незадача – нет у США таких средств, чтобы "забить" наш С-400.

Так что, надо признать, попытка опорочить наш ЗРК провалилась. А тот факт, что "Стратфор" ничего, кроме этих "слабых мест", у нашего С-400 найти не смог, свидетельствует о превосходных характеристиках российского комплекса ПВО.

Константин СИВКОВ, заместитель президента РАРАН по информационной политике, доктор военных наук

Газета "Военно-промышленный курьер",

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Страны
Россия
США
Продукция
С-400 Триумф
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