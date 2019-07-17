В США заявили о фундаментальном подрыве способностей F-35 из-за покупки С-400 Турцией

Закупка Турцией российских С-400 фундаментальным образом подрывает способности истребителя-бомбардировщика F-35. Об этом на слушаниях Когресса США заявил выдвинутый президентом Дональдом Трампом кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер.

"Приобретение С-400 фундаментально подрывает способности F-35, а также нашу способность сохранять это превосходство в воздухе в перспективе", – сказал Эспер, передает ТАСС.

Напомним, поставки С-400 в Турцию начались 12 июля. Газета ВЗГЛЯД писала, что для этого потребовалась особая срочность, поэтому вместо морского транспорта были выбраны самолеты Ан-124 "Руслан".

Ранее Пентагон заявил, что на программу истребителя F-35 необходимо направить дополнительные 200 млн долларов после закупки Турцией C-400.

Алексей Дегтярев