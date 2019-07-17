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17.07.2019
Известия.ru

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания "ПроВладимир".

Такой порядок действий прописан в федеральном законе "О войсках национальной гвардии РФ", уточнили правоохранители. Представиться рекомендуется, чтобы не допустить конфликтных ситуаций, однако это не распространяется на случае пресечения преступлений и административных правонарушений.

Также росгвардейцы могут задерживать подозреваемого до передачи в органы МВД. Сам человек и его вещи подвергаются досмотру. В ведомстве пояснили, что в соответствии со статьей 27.7 КоАП РФ процедура проводится лицом одного пола с досматриваемым и в присутствии двух понятых того же пола.

В случае если оснований для "возведения в ранг" подозреваемого недостаточно, силовик с добровольного согласия человека может "визуально изучить" последнего и находящиеся при нем вещи, а также содержимое мобильного телефона. Эта процедура называется осмотром и не требует составления протокола.

Ранее в июле сообщалось, что Росгвардии предложили передать под охрану маковые поля. Речь идет об охране растений, выращиваемых для использования в научных, учебной, экспертной деятельности.

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Страны
Россия
Компании
Росгвардия
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6 комментариев
№1
17.07.2019 05:42
Кланяться и говорить "Ку" еще не надо?
+7
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№2
17.07.2019 06:35
Поощряется вседозволенность и провоцируется ещё большая ненависть граждан.
+1
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№3
17.07.2019 07:41
Закон о Росгвардии писал гений. Интересно, а как гражданин должен понимать, что сотрудник Росгвардии является действительно сотрудником Росгвардии? Наличие формы, автомата и наглого поведения еще ни о чем не говорит. Понятие "удостоверение личности", наверное, не дураки придумали.
+3
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№4
17.07.2019 08:48
Тоесть как не обязан удостоверение показывать? Значит я могу надеть форму и ходить людям мозг выносить?
+1
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№5
17.07.2019 08:50
Цитата, Восход сообщ. №1
Кланяться и говорить "Ку" еще не надо
Где цаки выдавать будут?
+1
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№6
17.07.2019 09:40
Цитата, Воин3D сообщ. №3
Понятие "удостоверение личности", наверное, не дураки придумали.
Удостоверение тоже подделать можно. К тому же не будет времени его тщательно разглядывать.
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