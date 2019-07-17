Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания "ПроВладимир".

Такой порядок действий прописан в федеральном законе "О войсках национальной гвардии РФ", уточнили правоохранители. Представиться рекомендуется, чтобы не допустить конфликтных ситуаций, однако это не распространяется на случае пресечения преступлений и административных правонарушений.

Также росгвардейцы могут задерживать подозреваемого до передачи в органы МВД. Сам человек и его вещи подвергаются досмотру. В ведомстве пояснили, что в соответствии со статьей 27.7 КоАП РФ процедура проводится лицом одного пола с досматриваемым и в присутствии двух понятых того же пола.

В случае если оснований для "возведения в ранг" подозреваемого недостаточно, силовик с добровольного согласия человека может "визуально изучить" последнего и находящиеся при нем вещи, а также содержимое мобильного телефона. Эта процедура называется осмотром и не требует составления протокола.

Ранее в июле сообщалось, что Росгвардии предложили передать под охрану маковые поля. Речь идет об охране растений, выращиваемых для использования в научных, учебной, экспертной деятельности.