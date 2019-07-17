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17.07.2019
Военно-промышленный курьер

Военнослужащие России в соцсетях обязаны будут "шифроваться"

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Источник изображения: vpk-news.ru

Минобороны РФ подготовило проект указа президента России, который призван обновить дисциплинарный устав Вооруженных сил, в том числе запретить военным рассказывать в интернете и СМИ о принадлежности к ВС РФ и о своем местоположении.

Соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно закону, военным запрещается иметь при себе, находясь на службе, электронные приборы или технические средства бытового назначения, которые позволяют с помощью интернета распространять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации. Речь идет о телефонах, планшетах, навигаторах, видеорегистраторах, внешних носителях информации.

Запрет будет действовать не на протяжении всего периода военной службы, а непосредственно при исполнении ее обязанностей.

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Минoбороны РФ
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