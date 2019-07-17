В Роскосмосе назвали причину переноса пуска "Спектра-РГ"

Запуск космической обсерватории перенесли 12 июля из-за негерметичности трубопровода ракеты

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Негерметичность трубопровода наддува бака во второй ступени ракеты-носителя (РН) "Протон" стала причиной переноса запуска космической обсерватории "Спектр-РГ" на прошлой неделе. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

11 июля стало известно, что специалисты на Байконуре выявили замечание к "Протону", на котором должна была быть запущена обсерватория. Из-за этого на следующий день запуск отложили с 12 на 13 июля, когда "Спектр-РГ" был успешно выведен на орбиту.

"Выявленную неисправность можно сформулировать так: снижение давления в баке второй ступени РН из-за негерметичности трубопровода наддува бака", - сказали в госкорпорации.

"Спектр-ПГ" - совместный российско-германский проект. Его основной задачей станет создание детальной карты неба в рентгеновском диапазоне длин волн. Обсерватория будет сканировать небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением.

Научный руководитель аппарата академик РАН Рашид Сюняев в конце апреля рассказал журналистам, что ученые рассчитывают увидеть с помощью астрофизической обсерватории около 3 млн черных дыр и вспышки 700 тыс. звезд.

На орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" установлены два рентгеновских зеркальных телескопа: немецкий eRosita и российский ART-XC. Наземная поддержка аппарата будет осуществляться как российскими, так и немецкими телескопами и обсерваториями.