Центр Хруничева получил субсидию в 4 млрд рублей на финансовое оздоровление

В Роскосмосе сообщили, что всего в 2019 году предприятие должно получить от государства в качестве поддержки 44,348 млрд рублей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева получил первые субсидии в размере 4,068 млрд рублей на оздоровление акционерного общества, а также средства на погашение начисленных банковских процентов. Всего в этом году предприятие должно получить от государства в качестве поддержки 44,348 млрд рублей, сообщили во вторник в пресс-службе Роскосмоса.

"Финансирование планировалось получить в начале года, однако денежные средства начали поступать только в мае 2019 года. По состоянию на 15 июля 2019 года до общества доведены денежные средства на погашение начисленных банковских процентов. Также была доведена субсидия в размере 4 млрд 68 млн 700 тыс. рублей", - сообщили в Роскосмосе.

В пресс-службе корпорации пояснили, что денежные средства были направлены на оплату просроченной задолженности, эксплуатационные платежи, уплату НДС и других налогов. "Выделение запланированной на 2019 год государственной поддержки позволит обществу добиться снижения долговой нагрузки общества и стабилизировать ее финансовое состояние", - отметили в пресс-службе.

В Роскосмосе напомнили, что всего в этом году центр планирует получить государственную поддержку в объеме 44 млрд 348 млн рублей согласно утвержденной программе финансового оздоровления акционерного общества. "Денежные средства планируется направить на оплату просроченных задолженностей и осуществление платежей поставщикам и подрядчикам в рамках исполнения производственной программы и уплаты начисленных в 2019 году банковских процентов", - добавили в корпорации.

Убытки Центра Хруничева

Предприятие, согласно отчетности, несло убытки с 2007 года. О финансовых проблемах оно объявило в конце 2013 года.

По итогам 2017 года Центр получил убыток в размере 23,17 млрд рублей против чистой прибыли в 2016 году в размере 1,797 млрд рублей. Тогда же сообщалось, что предприятие осуществило плановое высвобождение избыточных площадей в Москве - за 2015-2016 годы освобождено 35% площадей, к концу 2018 года запланировано освободить 80% площадей. Также была изменена структура системы управления предприятием, оптимизирована численность управленческо-административного аппарата предприятия.

В августе 2018 года вопрос финансового оздоровления Центра обсуждался во время встречи главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с президентом России Владимиром Путиным. После этого стало известно, что госкорпорация работает над планом реструктуризации кредитной задолженности Центра имени М. В. Хруничева и вопросом применения земель предприятия. Летом 2018 года Рогозин сообщил, что долги Центра превышают 100 млрд рублей.

В декабре 2018 года Центр Хруничева был внесен в список юридических лиц на получение субсидий правительства РФ для погашения кредитов, в том числе во Внешэкономбанке. В феврале 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин доложил президенту РФ Владимиру Путину, что долговая нагрузка на Центр Хруничева уменьшена на 30 млрд рублей за полгода.

Центр имени М. В. Хруничева структурно входит в Роскосмос. Предприятие является разработчиком и серийным изготовителем ракет "Протон", семейства носителей "Ангара" и разгонных блоков "Бриз-М".