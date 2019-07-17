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17.07.2019
Lenta.ru

SpaceX назвала причину взрыва Crew Dragon

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Источник изображения: Фото: Thom Baur / Reuters

Причиной взрыва на пилотируемом корабле Crew Dragon, произошедшего 20 апреля в ходе наземных испытаний, стал отказ обратного клапана гелиевой системы наддува двигательной установки, сообщает SpaceX.

Американская компания отмечает, что инцидент, произошедший за 0,1 секунды до запуска двигателей SuperDraco системы аварийного спасения корабля, был спровоцирован попаданием окислителя (азотного тетраоксида) в трубу системы наддува, который в условиях высоких температур и давления при взаимодействии с титановым клапаном вызвал возгорание.

В целях безопасности SpaceX заменила обратные клапаны на разрывные мембраны.

В мае компания признала, что в ходе инцидента, произошедшего 20 апреля, был уничтожен пилотируемый корабль Crew Dragon, который 2 марта летал (в беспилотном режиме) к Международной космической станции (МКС).

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
МКС
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