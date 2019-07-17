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17.07.2019
WarSpot

Индия объявила тендер на тяжёлые торпеды

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Источник изображения: warspot.ru

Коррупционные скандалы мешают Индии вовремя перевооружать свой флот. Так, для субмарин типа Scorpene индийским ВМС пришлось в экстренном порядке покупать торпеды из-за отмены предыдущего тендера. Вчера, 15 июля, портал indiatimes.com сообщил о том, что Минобороны Индии объявило новый тендер на закупку тяжёлых торпед.

Первая субмарина типа Scorpene для ВМС Индии была спущена на воду ещё в апреле 2015 года, но её приняли на вооружение только в сентябре 2017-го, поскольку отсутствовали тяжёлые торпеды Black Shark — основное вооружение этих подлодок. Тендер на их закупку, подписанный ещё в 2012 году, был отменён в мае 2016 года из-за коррупционного скандала.

Торпеда Black Shark.

Источник изображения: digitalspace.info

В военном ведомстве отмечают, что тогда пришлось в экстренном порядке закупать торпеды через "иностранных поставщиков". Теперь же в Минобороны объявили тендер на закупку 100 тяжёлых торпед в рамках программы "Делай в Индии" ("Make in India").

Потенциальная стоимость сделки оценивается почти в $300 млн и включает в себя передачу технологий, а также налаживание производства на территории Индии. В числе претендентов на контракт указываются "поставщики из Франции, Швеции, России и Германии".

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Индия
Россия
Франция
Швеция
Продукция
Scorpene
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