Международный военно-морской салон поменяет свою дислокацию

В Петербурге в минувшее воскресенье завершил работу IX Международный военно-морской салон (МВМС-2019). Говорить о том, какие договоренности о поставке вооружений, в какие страны и на какие суммы на нем достигнуты, не приходится. Еще в первый день работы салона "Рособоронэкспорт" предупредил, что это останется военной тайной. Зато стало известно, что МВМС готовится к переезду.

Со дня своего основания выставка достижений российского кораблестроения и боевого вооружения флота проводилась в выставочном комплексе "Ленэкспо", который расположен в устье Невы, фактически на берегу Финского залива. Это позволяло обеспечить наглядную демонстрацию действующих кораблей и судов сопровождения ВМФ России.

Так, в этом году в экспозиции принимают участие более 20 кораблей и катеров из состава ВМФ и Погранслужбы ФСБ РФ. Среди них фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", корвет проекта 20380 "Стойкий", малый десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 "Евгений Кочешков", десантный катер проекта 21820 "Мичман Лермонтов", а также малый ракетный корабль проекта 22800 "Мытищи".

Отметим, что власти Петербурга давно готовят план реконструкции ВК "Ленэкспо", который был построен в середине 1960-х годов и к настоящему времени технически и морально устарел. Однако в этом случае оставался нерешенным вопрос о проведении МВМС. С поиском аналогичной площадки на территории европейской части России возникали проблемы. И вот теперь, возможно, вариант найден. Как рассказал Михаил Золотарев, генеральный директор ООО "Морской салон", которое является устроителем МВМС, сейчас рассматривается возможность проведения следующего военно-морского салона в Кронштадте.

Создание выставочного комплекса в Кронштадте потребует серьезных вложений

Подходящей выставочной площадки в городе на острове Котлин нет, и значит, создание там выставочного комплекса потребует серьезных вложений. Определенный запас времени для этого имеется: МВМС проходит раз в два года. Однако, как отметил Золотарев, это не первостепенная задача, поэтому вопрос о месте проведения МВМС-2021 пока остается открытым.

Напомним кстати, что на ПМЭФ-2010 Петербург представил свою концепцию развития Кронштадта как крупнейшего в мире военно-морского музея под открытым небом. Однако, по словам вице-губернатора города Евгения Елина, проект "Остров фортов" и планы по строительству нового выставочного комплекса на острове Котлин не пересекаются.

Справка "РГ"

В МВМС-2019, который входит в тройку крупнейших мировых морских выставок продукции военного назначения, приняли участие 49 официальных делегаций из 35 стран и 353 компании, из которых 28 - иностранные.

Мария Голубкова (Санкт-Петербург)