Шойгу представил нового заместителя и рассказал об итогах призыва

Сергей Шойгу: В Вооруженных силах действуют 4 научно-производственные роты и 17 научных, из которых пять - в военном технополисе "ЭРА".

Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, на прошлой неделе указом президента РФ назначенный заместителем министра обороны, будет осуществлять руководство Главным управлением боевой подготовки и Службой безопасности полетов авиации. Об этом во вторник на совещании в Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

По традиции он официально представил высшему комсоставу своего нового зама. Хотя, строго говоря, в Российской армии Евкурова - Героя РФ и участника знаменитого броска на Приштину в июне 1999 года, знают многие. А слышали о нем все или почти все офицеры - даже до назначения генерала главой Ингушетии.

И вот новый поворот в армейской биографии Евкурова. "Уверен, что его знания и опыт помогут успешно решать поставленные задачи", - сказал Шойгу на церемонии представления своего зама.

Министр напомнил, что в минувший понедельник в России завершился весенний призыв на военную службу. За три с половиной месяца в Вооруженные силы и другие войска отправили 135 тысяч молодых людей. Шойгу особо отметил, что этот процесс был максимально открытым. Около двух тысяч представителей общественных организаций постоянно работали в составе призывных комиссий. Их заседания посетило более 8 тысяч родителей. Все это, по мнению министра, укрепляет отношения между армией и обществом, повышает уровень взаимного доверия.

Шойгу подчеркнул, что за последние пять лет количество так называемых уклонистов сократилось почти в четыре раза. Улучшилось и качество комплектования войск. "Среди новобранцев стало больше физически крепких и морально устойчивых людей, имеющих высшее или среднее профессиональное образование", - заметил министр. Именно таких призывников отбирают для службы в специализированных армейских и флотских подразделениях - научных, научно-производственных и спортивных ротах.

Наиболее талантливые выпускники учебных заведений занимаются прикладными исследованиями в области национальной обороны или выполняют задачи в интересах оборонки. По словам Шойгу, на данный момент в Вооруженных силах действуют 4 научно-производственные роты и 17 научных, из которых 5 - в Военном инновационном технополисе "ЭРА". Что касается ребят, которые стали кандидатами в сборную России по олимпийским видам спорта, они смогут улучшить свои результаты во время службы по в спортивных ротах. Пятая такая рота была сформирована в Севастополе 1 июля.

Отдельно на совещании говорили о подготовке к Главному военно-морскому параду. Он пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День Военно-Морского Флота. Министр сообщил, что в этом праздничном смотре будут участвовать более 4 тысяч военнослужащих и юнармейцев, 43 боевых корабля и 41 воздушное судно, оснащенные современным и новейшим вооружением. Свои военно-морские парады проведут на главных базах флотов и Каспийской флотилии - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани. А также в сирийском порту Тартус. "Всего планируется привлечь свыше 150 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов и более тысяч военнослужащих", - сказал Шойгу.

Он также отметил, что с каждым годом все больше зарубежных гостей приезжает к нам на празднование. На этот раз прибудут 26 иностранных военных делегаций. Свои военные корабли направят Китай, Индия, Вьетнам и Филиппины. В торжественных мероприятиях вместе со сводным оркестром ВМФ примут участие военные оркестры Таиланда и Вьетнама. "Вне всякого сомнения, в этом году состоится еще более масштабный и красочный праздник, который благодаря прямой трансляции смогут увидеть миллионы зрителей по всему миру", - сделал вывод министр.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

Юрий Гаврилов