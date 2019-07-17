Войти
17.07.2019
Российская газета

Шойгу представил нового заместителя и рассказал об итогах призыва

427
0
0
Сергей Шойгу: В Вооруженных силах действуют 4 научно-производственные роты и 17 научных, из которых пять - в военном технополисе "ЭРА".
Сергей Шойгу: В Вооруженных силах действуют 4 научно-производственные роты и 17 научных, из которых пять - в военном технополисе "ЭРА".
Источник изображения: mil.ru

Генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров, на прошлой неделе указом президента РФ назначенный заместителем министра обороны, будет осуществлять руководство Главным управлением боевой подготовки и Службой безопасности полетов авиации. Об этом во вторник на совещании в Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

По традиции он официально представил высшему комсоставу своего нового зама. Хотя, строго говоря, в Российской армии Евкурова - Героя РФ и участника знаменитого броска на Приштину в июне 1999 года, знают многие. А слышали о нем все или почти все офицеры - даже до назначения генерала главой Ингушетии.

И вот новый поворот в армейской биографии Евкурова. "Уверен, что его знания и опыт помогут успешно решать поставленные задачи", - сказал Шойгу на церемонии представления своего зама.

Министр напомнил, что в минувший понедельник в России завершился весенний призыв на военную службу. За три с половиной месяца в Вооруженные силы и другие войска отправили 135 тысяч молодых людей. Шойгу особо отметил, что этот процесс был максимально открытым. Около двух тысяч представителей общественных организаций постоянно работали в составе призывных комиссий. Их заседания посетило более 8 тысяч родителей. Все это, по мнению министра, укрепляет отношения между армией и обществом, повышает уровень взаимного доверия.

Шойгу подчеркнул, что за последние пять лет количество так называемых уклонистов сократилось почти в четыре раза. Улучшилось и качество комплектования войск. "Среди новобранцев стало больше физически крепких и морально устойчивых людей, имеющих высшее или среднее профессиональное образование", - заметил министр. Именно таких призывников отбирают для службы в специализированных армейских и флотских подразделениях - научных, научно-производственных и спортивных ротах.

Наиболее талантливые выпускники учебных заведений занимаются прикладными исследованиями в области национальной обороны или выполняют задачи в интересах оборонки. По словам Шойгу, на данный момент в Вооруженных силах действуют 4 научно-производственные роты и 17 научных, из которых 5 - в Военном инновационном технополисе "ЭРА". Что касается ребят, которые стали кандидатами в сборную России по олимпийским видам спорта, они смогут улучшить свои результаты во время службы по в спортивных ротах. Пятая такая рота была сформирована в Севастополе 1 июля.

Отдельно на совещании говорили о подготовке к Главному военно-морскому параду. Он пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте 28 июля, в День Военно-Морского Флота. Министр сообщил, что в этом праздничном смотре будут участвовать более 4 тысяч военнослужащих и юнармейцев, 43 боевых корабля и 41 воздушное судно, оснащенные современным и новейшим вооружением. Свои военно-морские парады проведут на главных базах флотов и Каспийской флотилии - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Владивостоке, Астрахани. А также в сирийском порту Тартус. "Всего планируется привлечь свыше 150 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов и более тысяч военнослужащих", - сказал Шойгу.

Он также отметил, что с каждым годом все больше зарубежных гостей приезжает к нам на празднование. На этот раз прибудут 26 иностранных военных делегаций. Свои военные корабли направят Китай, Индия, Вьетнам и Филиппины. В торжественных мероприятиях вместе со сводным оркестром ВМФ примут участие военные оркестры Таиланда и Вьетнама. "Вне всякого сомнения, в этом году состоится еще более масштабный и красочный праздник, который благодаря прямой трансляции смогут увидеть миллионы зрителей по всему миру", - сделал вывод министр.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Индия
Китай
Россия
Сирия
Таиланд
Филиппины
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
КФ
Похожие новости
17.07.2019
Сирийский Тартус примет военно-морской парад ВМФ России
07.11.2017
"Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
24.08.2017
Открытие "Армии-2017": слова Путина, оценки гостей и перспективы контрактов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 10:21
  • 40
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 17.07 10:02
  • 97
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 17.07 09:52
  • 1
Sohu (Китай): российская армия отправила в Сирию боевого робота. Его слабое место – отсутствие пропускной способности 5G
  • 17.07 09:45
  • 3
Минфин бьет по своим
  • 17.07 09:40
  • 6
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 17.07 09:15
  • 4
Новые тральщики проекта 12700 будут поставлены на все флота - вице-премьер Борисов
  • 17.07 07:16
  • 19
"Нептун" атакует: как Киев хочет уничтожить Крымский мост
  • 17.07 01:09
  • 4
Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным
  • 17.07 01:04
  • 115
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 17.07 00:49
  • 14
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 17.07 00:19
  • 1
Подводный флот поднимает паруса
  • 16.07 23:21
  • 1
Стало известно об отставке командира спецподразделения ФСБ "Альфа"
  • 16.07 22:22
  • 6
Конгрессмены США заступились за Нагорно-Карабахскую Республику
  • 16.07 20:28
  • 1
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в путешествие длиной 1,5 млн км от Земли
  • 16.07 18:47
  • 7
Гарантий, что на Курилах не появятся военные базы США Москва не получила