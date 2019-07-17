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17.07.2019
Российская газета

"Реактивные" Т-80УЕ-1 продемонстрируют свою мощь на танковом биатлоне

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Основные боевые танки Т-80УЕ-1 под управлением женских экипажей впервые будут задействованы в танковом биатлоне. Соревнования международного статуса начнутся в подмосковном Алабино в начале августа.

"Восьмидесятые" данной модификации хорошо знакомы участникам и посетителям военно-технического форума "Армия". Уже несколько лет эти боевые машины в рамках выставки в числе другой российской техники наших сухопутных войск демонстрируют свои ударные возможности.

Справедливо отмечено, что Т-80УЕ-1 является одним из новейших вариантов семейства отечественных танков с газотурбинными двигателями. При весе в 47 тонн они, благодаря силовой установке мощностью в 1250 л. с., могут разгоняться по шоссе до 75 км/ч, а по грунтовым дорогам - до 60 км/ч. Высота преодолеваемой вертикальной стены - 1 метр, ширина рва - 2,85 метра. При этом запас хода по топливу достигает 440 км.

Основным оружием является 125-мм гладкоствольная пушка 2А46М-4, способная кроме обычных снарядов запускать управляемые ракеты различных типов на дальность до 5000 метров. Общий боекомплект - 44 выстрела. Боезапас к спаренному 7,62-мм ПКТМ - 2000 патронов, а к 12,7-мм НСВТ - 300.

Данная версия позволяет командиру применять зенитный крупнокалиберный пулемет из-за брони, не открывая люка.

Танк имеет современную систему управления с тепловизором "Плиса", способным в ночных условиях распознавать цели на дистанции до 3500 метров.

Возвращаясь к участию представительниц прекрасного пола в танковом биатлоне, отметим, что в этом году китайские СМИ неоднократно публиковали материалы о службе женских экипажей в танковых войсках. Причем в репортажах фигурировали самые современные боевые машины КНР - ZTZ-99А.

Также женщины-танкисты есть в сухопутных войсках Уганды, они успешно освоили российские Т-72Б1.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Уганда
Продукция
2А46
ZTZ99
ПКТМ
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80У
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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