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17.07.2019
Военное обозрение

Армия США заказала модернизацию самоходных гаубиц М109А7

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Британская компания BAE Systems по поручению Министерства обороны США проведет модернизацию самоходных гаубиц M109A7 калибра 155 мм, в ходе которой предполагается увеличение дальности ведение огня и скорострельности самоходок. Об этом сообщает Defense News.

Источник изображения: BAE Systems

Британская BAE Systems разработала программу модернизации самоходок М109А7 под названием ERCA (Extended Range Canon Artillery, ствольная артиллерия увеличенной дальнобойности). В ходе реализации данной программы гаубицы будут подвергнуты доработкам, призванным увеличить дальность стрельбы и скорострельность.

Как сообщается, на модернизированных машинах будет незначительно изменена башня, а на орудии стандартный ствол калибра 155 миллиметров длиной 39 калибров будет заменен на ствол длиной 58 калибров (8,9 метра). Данная замена позволит увеличить дальность стрельбы с 30 до 70 километров.

В компании предполагают, что в результате модернизации орудийной части масса самоходной гаубицы не изменится, а это избавит от дорогостоящих доработок шасси самоходной гаубицы.

Программой предусматривается создание прототипа улучшенной гаубицы M109A7 и проведение всесторонних испытаний, по итогам которых будет принято решение о модернизации всего остального парка гаубиц, стоящих на вооружении армии США.

Самоходная гаубица M109A7 является модификацией самоходной гаубицы M109A6 Paladin. В результате модернизации у М109А было увеличено внутреннее пространство, снижен вес и мощность охлаждения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
M109
Компании
BAE Systems
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