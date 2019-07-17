Войти
17.07.2019
Известия.ru

Генерал ответил на статью американцев об "уязвимости" С-400

445
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Бывший глава ВВС России, отставной генерал армии Владимир Михайлов отреагировал на публикацию американской аналитической компании Startfor о том, что у российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" якобы имеются уязвимости.

"Написать можно что угодно, а правда в том, что наши "Триумфы" способны эффективно отражать массированные налеты всех современных средств воздушного нападения", — сказал военный, его слова приводит RT во вторник, 16 июля.

По его словам, комплекс С-400 способен выполнять боевые задачи в любых погодных условиях, а также хорошо работает при попытках противника организовать радиоэлектронное подавление.

Вместе с тем генерал отметил, что "Триумфы" не обязаны быть "универсалами на все руки", их задача заключается в обнаружении и уничтожении стратегически опасных целей на больших расстояниях. Кроме того, ЗРК способен взять под свое управление целый позиционный район ПВО — то есть все находящиеся там системы будут поражать ракеты и самолеты противника по команде С-400, добавил Михайлов.

При этом новейшая ЗРС способна взять под свое управление целый позиционный район противовоздушной обороны. Все находящиеся там системы и комплексы ПВО в таком случае будут поражать самолеты и ракеты врага по командам боевого расчета "Триумфа".

"Американцам остается только скрежетать зубами", — констатировал генерал, комментируя покупку Турцией систем С-400.

Ранее аналитики Startfor написали, что несмотря на то, что С-400 — одна из самых эффективных систем ПВО, у нее есть "слабые места". Среди них специалисты назвали невыгодные географические условия вроде гор, которые могут понизить эффективность комплексов. Там комплекс ограничен в противодействии низколетящим крылатым ракетам.

Также специалисты посчитали, что если С-400 требует поддержки со стороны других систем ПВО, иначе не смогут справиться с массированной ракетной атакой.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Михайлов Владимир
Похожие новости
12.02.2019
Точка невозврата: Турция боится отказываться от С-400
10.01.2018
Ремонт против "Пэтриотизма"
11.04.2017
«Томагавки» – российской армии
27.05.2015
«Арматами» по санкциям
21.11.2014
Китайский клон "Сухого"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 10:21
  • 40
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 17.07 10:02
  • 97
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 17.07 09:52
  • 1
Sohu (Китай): российская армия отправила в Сирию боевого робота. Его слабое место – отсутствие пропускной способности 5G
  • 17.07 09:45
  • 3
Минфин бьет по своим
  • 17.07 09:40
  • 6
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 17.07 09:15
  • 4
Новые тральщики проекта 12700 будут поставлены на все флота - вице-премьер Борисов
  • 17.07 07:16
  • 19
"Нептун" атакует: как Киев хочет уничтожить Крымский мост
  • 17.07 01:09
  • 4
Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным
  • 17.07 01:04
  • 115
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 17.07 00:49
  • 14
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 17.07 00:19
  • 1
Подводный флот поднимает паруса
  • 16.07 23:21
  • 1
Стало известно об отставке командира спецподразделения ФСБ "Альфа"
  • 16.07 22:22
  • 6
Конгрессмены США заступились за Нагорно-Карабахскую Республику
  • 16.07 20:28
  • 1
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в путешествие длиной 1,5 млн км от Земли
  • 16.07 18:47
  • 7
Гарантий, что на Курилах не появятся военные базы США Москва не получила