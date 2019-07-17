Генерал ответил на статью американцев об "уязвимости" С-400

Бывший глава ВВС России, отставной генерал армии Владимир Михайлов отреагировал на публикацию американской аналитической компании Startfor о том, что у российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" якобы имеются уязвимости.

"Написать можно что угодно, а правда в том, что наши "Триумфы" способны эффективно отражать массированные налеты всех современных средств воздушного нападения", — сказал военный, его слова приводит RT во вторник, 16 июля.

По его словам, комплекс С-400 способен выполнять боевые задачи в любых погодных условиях, а также хорошо работает при попытках противника организовать радиоэлектронное подавление.

Вместе с тем генерал отметил, что "Триумфы" не обязаны быть "универсалами на все руки", их задача заключается в обнаружении и уничтожении стратегически опасных целей на больших расстояниях. Кроме того, ЗРК способен взять под свое управление целый позиционный район ПВО — то есть все находящиеся там системы будут поражать ракеты и самолеты противника по команде С-400, добавил Михайлов.

При этом новейшая ЗРС способна взять под свое управление целый позиционный район противовоздушной обороны. Все находящиеся там системы и комплексы ПВО в таком случае будут поражать самолеты и ракеты врага по командам боевого расчета "Триумфа".

"Американцам остается только скрежетать зубами", — констатировал генерал, комментируя покупку Турцией систем С-400.

Ранее аналитики Startfor написали, что несмотря на то, что С-400 — одна из самых эффективных систем ПВО, у нее есть "слабые места". Среди них специалисты назвали невыгодные географические условия вроде гор, которые могут понизить эффективность комплексов. Там комплекс ограничен в противодействии низколетящим крылатым ракетам.

Также специалисты посчитали, что если С-400 требует поддержки со стороны других систем ПВО, иначе не смогут справиться с массированной ракетной атакой.