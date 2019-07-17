Войти
17.07.2019
Газета.ru

"Забудьте о НАТО": Украине предложили путь к миру

424
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Зеленскому советуют дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО

Мир может прийти на Украину только в том случае, если власть согласится пойти на ряд уступок, считает украинский экс-дипломат. В частности, Киеву придется возложить на алтарь стремление войти в НАТО, признать особый статус Донбасса, а также снять с него и с Крыма блокаду. Относительно последних двух вопросов в последнее время ведутся активные обсуждения, но пока единого решения по ним достичь не удается.



Украинская власть сможет достичь мира в стране, только если откажется от курса на НАТО и предоставит автономию Донбассу, уверен Олег Волошин, с 2008 по 2010 годы работавший пресс-атташе посольства Украины в России. В эфире телеканала NewsOne он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не готов к установлению мира в стране, потому что боится радикалов и националистов.

"Сам Зеленский, хотя и обещал принести мир, не готов к этому, он боится. Он боится радикалов, боится националистов. К сожалению, весомая часть его избирателей в чем-то придерживаются очень странной линии. Они реально на словах все за мир, все хотят, чтоб у нас была и торговля, чтобы мы зарабатывали деньги на транзите газа. Но при этом, чтобы "ни в чем москалям не уступить". Ну, ребята, так не бывает", - отметил Волошин.

Он подчеркнул, что

Киеву придется пойти на уступки, в частности, снять блокаду с Крыма и Донбасса, так как на этих территориях живут украинцы, которых необходимо поддерживать.

Экс-дипломат обратил внимание, что украинским властям необходимо не просто заявлять о желании установить мир, но и предпринимать конкретные шаги и действия. По его мнению, от этого ни один украинец не понесет каких-либо потерь.

"Пока граждане Украины в своем большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например, отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это все уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее. Наоборот, начнет расти экономика, но надо где-то наступить на горло своей песне о том, что мы можем Россию победить", - сказал он.

Волошин обратил внимание, что в окружении Зеленского на сегодняшний день находится очень много политиков с крайне антироссийскими взглядами, схожими с позицией предыдущей администрации Петра Порошенко. В связи с этим новому президенту будет сложно изменить ситуацию, выстроить свою собственную политику и выполнять свои предвыборные обещания, считает экс-дипломат.

Вопрос предоставления особого статуса самопровозглашенным республикам на востоке Украины стоит на повестке еще с момента подписания минских соглашений в 2015 году. Согласно этому документу, Киев должен принять закон об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне ополчения лиц и изменения конституцию, где будет прописан особый статус Донецкой и Луганской областей, а также их право на языковое самоопределение. Кроме того, должны быть восстановлены социально-экономические связи с неподконтрольными Киеву территориями.

В июне 2019 года представители Киева в ходе встречи в Минске с полпредом самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах контактной группы Натальи Никоноровой отказались обсуждать предоставление особого статуса области.

"Это явно подтверждает тот факт, что прогресс в рабочей группе зависит именно от наличия политической воли касательно выполнения обязательств по минским соглашениям. На данный момент мы вынуждены констатировать, что такой воли нет", - заявила Никонорова.

Он также выразила мнение, что Киев пытается выйти из "нормандского формата" и избежать выполнения минских соглашений. Для этого украинская сторона предлагает включить в переговоры по Донбассу США и Великобританию.

"Вместо того чтобы приступить, наконец-то, к открытому, прямому и эффективному диалогу с нами, новое руководство Украины предпочитает наполнять медиапространство голословными заявлениями, которые зачастую практически дословно повторяют риторику бывших украинских властей", - приводит пресс-служба МИД ДНР слова Никоноровой.

По ее мнению, Зеленский повторяет ошибку своего предшественника Петра Порошенко, пытаясь привлечь Вашингтон и Лондон к переговорам по Донбассу. Она считает, что Зеленский должен смириться с необходимостью выполнения минских соглашений и начать добросовестную работу, "чтобы не прослыть предателем народа".

Помимо этого, сейчас на Украине идут споры по поводу возможности снятия блокады с Крыма и Донбасса, о которой также упомянул Волошин.

Но пока окончательного решения по этому вопросу принято не было. Вместе с тем руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил RT, что экономическую блокаду с этих регионов "с вероятностью в 30%" могут снять после выборов в Верховную раду, которые пройдут 21 июля.

"Такой сценарий возможен , если Зеленский будет чувствовать себя уверенно, если ему удастся сконцентрировать все инструменты власти", - пояснил политолог. Он назвал снятие блокады серьезным шагом на пути к достижению компромисса с РФ.

Такое же мнение незадолго до этого высказал народный депутат Евгений Мураев. Он предположил, что

прекращение блокады Крыма и Донбасса может стать первым шагом к установлению мира в стране.

"Люди всегдa рaссуждaют, где им выгодно. Нa сегодня, устроив блокaду, влaсть - прaвительство, пaрлaмент, президент, по сути, оттолкнули от себя людей - они не aссоциируют себя с Укрaиной", - считает украинский депутат.

Блокада регионов, как он заметил, невыгодна самой Украине - как с экономической, так и с социальной точки зрения. По его мнению, объявив о блокаде, киевские власти оттолкнули огромное количество людей, которые не ассоциируют себя с Украиной.


Лидия Мисник

Права на данный материал принадлежат Газета.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Похожие новости
16.04.2018
Система всеобщей безопасности требует обновления
15.01.2018
Гибридизация НАТО набирает обороты
02.08.2016
Россия, Украина, ГП "Антонов", компания "Волга-Днепр" и проект НАТО SALIS - что может быть общего?
15.07.2016
Заседание Совета Россия-НАТО: прорыва не было (The Washington Post, США)
08.06.2015
Сложная простота военных расходов
13.07.2011
Как наши пушки и танки оказались у янки
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 10:21
  • 40
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 17.07 10:02
  • 97
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 17.07 09:52
  • 1
Sohu (Китай): российская армия отправила в Сирию боевого робота. Его слабое место – отсутствие пропускной способности 5G
  • 17.07 09:45
  • 3
Минфин бьет по своим
  • 17.07 09:40
  • 6
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 17.07 09:15
  • 4
Новые тральщики проекта 12700 будут поставлены на все флота - вице-премьер Борисов
  • 17.07 07:16
  • 19
"Нептун" атакует: как Киев хочет уничтожить Крымский мост
  • 17.07 01:09
  • 4
Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным
  • 17.07 01:04
  • 115
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 17.07 00:49
  • 14
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 17.07 00:19
  • 1
Подводный флот поднимает паруса
  • 16.07 23:21
  • 1
Стало известно об отставке командира спецподразделения ФСБ "Альфа"
  • 16.07 22:22
  • 6
Конгрессмены США заступились за Нагорно-Карабахскую Республику
  • 16.07 20:28
  • 1
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в путешествие длиной 1,5 млн км от Земли
  • 16.07 18:47
  • 7
Гарантий, что на Курилах не появятся военные базы США Москва не получила