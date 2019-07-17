"Забудьте о НАТО": Украине предложили путь к миру

Зеленскому советуют дать Донбассу особый статус и забыть о НАТО

Мир может прийти на Украину только в том случае, если власть согласится пойти на ряд уступок, считает украинский экс-дипломат. В частности, Киеву придется возложить на алтарь стремление войти в НАТО, признать особый статус Донбасса, а также снять с него и с Крыма блокаду. Относительно последних двух вопросов в последнее время ведутся активные обсуждения, но пока единого решения по ним достичь не удается.

Украинская власть сможет достичь мира в стране, только если откажется от курса на НАТО и предоставит автономию Донбассу, уверен Олег Волошин, с 2008 по 2010 годы работавший пресс-атташе посольства Украины в России. В эфире телеканала NewsOne он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не готов к установлению мира в стране, потому что боится радикалов и националистов.

"Сам Зеленский, хотя и обещал принести мир, не готов к этому, он боится. Он боится радикалов, боится националистов. К сожалению, весомая часть его избирателей в чем-то придерживаются очень странной линии. Они реально на словах все за мир, все хотят, чтоб у нас была и торговля, чтобы мы зарабатывали деньги на транзите газа. Но при этом, чтобы "ни в чем москалям не уступить". Ну, ребята, так не бывает", - отметил Волошин.

Он подчеркнул, что

Киеву придется пойти на уступки, в частности, снять блокаду с Крыма и Донбасса, так как на этих территориях живут украинцы, которых необходимо поддерживать.

Экс-дипломат обратил внимание, что украинским властям необходимо не просто заявлять о желании установить мир, но и предпринимать конкретные шаги и действия. По его мнению, от этого ни один украинец не понесет каких-либо потерь.

"Пока граждане Украины в своем большинстве не просто скажут, что они за мир, а признают, что мир в любом случае будет ценой уступок, например, отказа от НАТО, особого статуса Донбасса, и что это все уступки приемлемые, мы от этого не станем беднее. Наоборот, начнет расти экономика, но надо где-то наступить на горло своей песне о том, что мы можем Россию победить", - сказал он.

Волошин обратил внимание, что в окружении Зеленского на сегодняшний день находится очень много политиков с крайне антироссийскими взглядами, схожими с позицией предыдущей администрации Петра Порошенко. В связи с этим новому президенту будет сложно изменить ситуацию, выстроить свою собственную политику и выполнять свои предвыборные обещания, считает экс-дипломат.

Вопрос предоставления особого статуса самопровозглашенным республикам на востоке Украины стоит на повестке еще с момента подписания минских соглашений в 2015 году. Согласно этому документу, Киев должен принять закон об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне ополчения лиц и изменения конституцию, где будет прописан особый статус Донецкой и Луганской областей, а также их право на языковое самоопределение. Кроме того, должны быть восстановлены социально-экономические связи с неподконтрольными Киеву территориями.

В июне 2019 года представители Киева в ходе встречи в Минске с полпредом самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) на переговорах контактной группы Натальи Никоноровой отказались обсуждать предоставление особого статуса области.

"Это явно подтверждает тот факт, что прогресс в рабочей группе зависит именно от наличия политической воли касательно выполнения обязательств по минским соглашениям. На данный момент мы вынуждены констатировать, что такой воли нет", - заявила Никонорова.

Он также выразила мнение, что Киев пытается выйти из "нормандского формата" и избежать выполнения минских соглашений. Для этого украинская сторона предлагает включить в переговоры по Донбассу США и Великобританию.

"Вместо того чтобы приступить, наконец-то, к открытому, прямому и эффективному диалогу с нами, новое руководство Украины предпочитает наполнять медиапространство голословными заявлениями, которые зачастую практически дословно повторяют риторику бывших украинских властей", - приводит пресс-служба МИД ДНР слова Никоноровой.

По ее мнению, Зеленский повторяет ошибку своего предшественника Петра Порошенко, пытаясь привлечь Вашингтон и Лондон к переговорам по Донбассу. Она считает, что Зеленский должен смириться с необходимостью выполнения минских соглашений и начать добросовестную работу, "чтобы не прослыть предателем народа".

Помимо этого, сейчас на Украине идут споры по поводу возможности снятия блокады с Крыма и Донбасса, о которой также упомянул Волошин.

Но пока окончательного решения по этому вопросу принято не было. Вместе с тем руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил RT, что экономическую блокаду с этих регионов "с вероятностью в 30%" могут снять после выборов в Верховную раду, которые пройдут 21 июля.

"Такой сценарий возможен , если Зеленский будет чувствовать себя уверенно, если ему удастся сконцентрировать все инструменты власти", - пояснил политолог. Он назвал снятие блокады серьезным шагом на пути к достижению компромисса с РФ.

Такое же мнение незадолго до этого высказал народный депутат Евгений Мураев. Он предположил, что

прекращение блокады Крыма и Донбасса может стать первым шагом к установлению мира в стране.

"Люди всегдa рaссуждaют, где им выгодно. Нa сегодня, устроив блокaду, влaсть - прaвительство, пaрлaмент, президент, по сути, оттолкнули от себя людей - они не aссоциируют себя с Укрaиной", - считает украинский депутат.

Блокада регионов, как он заметил, невыгодна самой Украине - как с экономической, так и с социальной точки зрения. По его мнению, объявив о блокаде, киевские власти оттолкнули огромное количество людей, которые не ассоциируют себя с Украиной.

Лидия Мисник