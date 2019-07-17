El Confidencial (Испания): Россия, Китай и кибератаки: фронты НАТО во "времена неопределенности"

Испанец Алехандро Альварогонсалес, третье по значимости лицо в НАТО, рассказывает, как реагирует альянс на современные угрозы, какими он их видит. Речь буквально обо всем — от "агрессивной" России до цифровой революции. Но, несмотря на очевидное противостояние мировых сверхдержав, Альянс выступает за диалог и общение и посылает об этом сигнал России, говорит он в интервью.

"НАТО стремится к тому, чтобы не вмешиваться, чтобы вооруженные силы были достаточно сильными, и никто не осмелился угрожать ни одному из членов альянса", - заявил в интервью "Конфиденсиаль" заместитель генерального секретаря по вопросам политики и безопасности испанец Алехандро Альварогонсалес (Alejandro Alvargonzález).

"Именно в этом направлении мы развиваемся и прилагаем максимум усилий", - указывает Альварогонсалес, подчеркивая, что НАТО добилось успеха в деле сохранения мира между союзниками при помощи "сдерживания", не сделав ни единого выстрела. Он также отметил, что в последние годы альянсу пришлось приспосабливаться к "сложным и крайне неопределенным временам", когда на мировой арене произошли значительные изменения, а угрозы приняли совершенной иную форму.

Заместитель генерального секретаря НАТО дал анализ положения в альянсе в ходе мероприятия, организованного Ассоциацией экспертов по вопросам национальной обороны (ADALEDE), остановившись на некоторых угрозах безопасности и обороне, с которыми в настоящее время сталкивается организация.

Так, во время своего доклада он призвал учитывать риски "ослабления контроля над вооружениями и агрессивности, исходящей главным образом от России, что проявилось в Грузии и на Украине и ежедневно проявляется в том, что мы называем гибридной войной и киберугрозами".

"У нас проблемы с Россией, терроризмом, с приспособлением к технологическому миру, который изменит облик Земли и может сыграть на руку диктаторским режимам. Нам необходимо приспособиться к экономическому росту Китая", - отмечает он.

"У меня складывается ощущение, что смена эпох привела к исчезновению определенных правил: внутренних правил государств, самого общества и норм международного общения. А новые правила не возникли", - указывает он.

Поэтом заместитель генерального секретаря призвал к единству членов альянса, подчеркнув: "В единстве наша сила. На страны-члены НАТО приходится почти 50 % мирового ВВП (…). При возникновении разногласий необходимо помнить о том, что у нас общие риски, угрозы и ценности".

Опасность ‘клика'

По мнению Альварогонсалеса, в течение последних лет мы были свидетелями научно-технической революции, "своего рода сжатия нашей планеты, где сокращаются время и расстояние". Ее первым последствием стало более частое общее между мировыми игроками, но при этом возросла также и вероятность трений.

Хотя в современную эпоху при помощи одного ‘клика' можно совершать столь безобидные вещи как денежные переводы или покупки книг, но можно также "покупать и продавать оружие, наркотики, поддельные медикаменты, мужчин, бегущих от войны, или женщин, принуждаемых к занятиям проституцией в публичных домах любого континента".

Потенциальную опасность киберпреступности удалось распознать не сразу, - продолжает Альварогонсалес. Не удалось заметить, что через интернет можно передавать информацию диверсионным группам, готовить террористов, создавать фейковые новости, вмешиваться в избирательные процессы в третьих странах, создавать угрозу для объектов инфраструктуры. "Мы не заметили, что есть люди, заинтересованные в том, чтобы подорвать доверие и прочность государственных учреждений наших стран", - подчеркнул он.

Россия

Альварогонсалес рассказывает, что в 2007 году в Эстонии произошла массированная кибератака на банки, министерства, телевидение и радио, которая совпала по времени с обсуждением планов переустройства центральной части города, предполагавшей перенос военных памятников советской эпохи.

Как вспоминает заместитель генерального секретаря, эта атака стала точкой невозврата, после которой НАТО стала проводить в жизнь конкретные инициативы, чтобы пресечь подобный вид преступности.

"Все указывает на то, что за этим стоит Россия. Так возникла киберугроза, которая с тех пор не перестает усиливаться. И тогда НАТО стала предпринимать ответные шаги. Сегодня очевидно, что кибератака может привести к применению статьи 5 о коллективной обороне. Были созданы специальные подразделения и принято принципиальное решение о том, что сам факт атаки рассматривается как проблема, на которую может быть дан ответ", размышляет Альварогонсалес.

Он также напоминает, что в этом году стало известно о разработке в России ракеты, нарушающей условия ДРСМД, позволивший acuerdo вывести из Европы 95% ядерных вооружений. И в то время, когда это происходило, НАТО распахивало двери перед российскими дипломатами и военными.

Именно поэтому альянс решил вернуться к концепции сдерживания, что для него означает "гарантия мира". "Сдерживание зависит от двух элементов: необходимого военного потенциала и политической воли на его использование в случае необходимости.

Сдерживание зависит от доверия и выполнения взятых обязательств. А это уже связано с расходами на оборону, с возможность обладать военным потенциалом и доказать его пользу", - уточняет чиновник.

Когда Россия захватила Крым в 2014 году, НАТО отреагировала на это на своих саммитах в Уэльсе (2014), Варшаве (2016) и Брюсселе (2018).

"Настойчивая действительность" заставила НАТО предпринять шаги в военной области, усилить свой оборонный потенциал, значительно, но при этом соразмерно увеличить расходы на оборону. Именно тогда "НАТО вновь стал полноценным альянсом".

По его мнению, президент РФ Владимир Путин не опасается НАТО, поскольку понимает, что альянс не станет провоцировать катастрофу, пока одна из стран-членов не подвергнется агрессии. Он также отдает себе отчет в том, что речь идет прежде всего об "оборонительном союзе". Чего он действительно боится, по мнению, Альварогонсалеса, так это демократического примера стран Восточной Европы, идущих по пути свободы, процветания и безопасности.

"Он боится воли, устремлений, разочарования граждан, вместо того, чтобы конституционно обеспечить их права. Проблему для него представляют не армии, а гражданская воля и демократия", - продолжает Альварогонсалес.

Кроме того, "реформируемая Россия - это прекрасная новость, но реформированная Россия - это уничтожение нынешней номенклатуры, разбогатевшей до немыслимых пределов". Позиция в отношении России очевидна: "наряду со сдерживанием НАТО выступает за диалог, за общение. Поскольку по большому счету так продолжаться не может. Такой сигнал мы постоянно посылаем России".

Китай

В Азии "мы видим окрепший Китай, весьма сильный в военном отношении, уверенно заявляющий о себе на мировой арене", - продолжает заместитель генерального секретаря, напоминая, что несколько лет назад на долю Поднебесной приходилось 3 % мирового ВВП, в то время как сейчас это вторая страна в мире по объему экономики.

Экономический рост Китая предполагает и усиление его роли на мировой арене. "Мы хотим, чтобы это усиление роли происходило в соответствии с нормами, международным правом и на основе переговорного процесса".

При этом Альварогонсалеса предупреждает, что если Китай решит нарушить нормы и правила поведения, "на которых зиждутся мир и международное согласие", тогда придется применить такую политику, которая убедит Китай двигаться по правильному пути.

"Китай вывел из состояния бедности 800 миллионов человек, и это хорошая новость. Принял решающее участие в улучшении мировой экономики. Пекин понимает, что взаимозависимость его экономики заставляет его подстраиваться под международные правила. Он также понимает, что легитимность его режима основывается на способности продолжать обеспечивать благосостояние", - подчеркивает Альварогонсалес.

Но НАТО рассчитывает, что эта взаимозависимость и "страстное желание" заполучить как можно больше ресурсов впишутся в "концепцию свободного рынка, безусловного соблюдения законности, нравственных норм и, разумеется, уважения суверенитета третьих стран. Пусть укрепляется тенденция к соблюдению авторских прав и морского права".

По мнению Альварогонсалеса, Североатлантический альянс рассчитывает на укрепление диалога ради того, чтобы избежать конфронтации. С этой целью НАТО "ведет диалог по военным вопросам и создает основу для политического диалога".

Кроме того, надвигающаяся стратегическая конкуренция с Китаем произойдет не в ЕС и не в США, а в Африке и Латинской Америке. 60 % строительных работ в Африке ведутся китайскими организациями и фирмами. На этом континенте находится один миллион китайских трудящихся. А Египту обещают инвестиции в размере 70 миллиардов евро.

Перед лицом "нарастания популизма и авторитаризма" Альварогонсалес считает необходимым обеспечение либеральной демократии. "Когда Россия или Китай критикуют либеральную демократию, они основываются не на коммунистической, а на ультраконсервативной идеологии. Авторитаризм опирается на элементы человеческой природы, которые либерализм не удовлетворяет в полной мере".

Вооружения

Альварогонсалес обеспокоен также ролью технологий и их использованием новейших оружейных разработок, которые представляют собой "этический и политический вызов". "Я задаю себе вопрос: а не обеспечит ли искусственный интеллект возможность диктатурам контролировать население в такой степени, какой и не снилось Джорджу Оруэллу и Олдосу Хаксли". Поэтому встает вопрос о том, как нам защититься от тех, кто "распространяет фейковые новости, ведут гибридные войны и одновременно развязывают репрессии и насаждают цензуру в своих странах".

Терроризм

Это еще одна из проблем, которые беспокоят НАТО. В данном случае мы пришли к выводу, что вооруженные силы каждой страны лучше борются с угрозой терроризма у себя дома и должны сосредоточиться на ее предупреждении. Борьба с терроризмом должна продолжаться посредством усиления оборонного потенциала стран региона, и альянс уже занимается этим долгие годы.

Альварогонсалес также остановился на террористах-смертниках, которые, по их мнению, идут на смерть ради "бессмертия", полагая, что своим поступком они вносят вклад в победу, которая, в действительности, вовсе и не их победа: "Террорист склонен к крайнему самолюбованию. Нечто подобное происходит в религиозных сектах".

Изменение климата и проблема миграции

По мнению Альварогонсалеса, изменение климата - это вопрос, который имеет прямое отношение в проблеме безопасности, однако на данный момент "необходимо подходить к нему с более общих политических позиций".

Какие проблемы безопасности может повлечь за собой изменение климата?

Например, в некоторых странах это может быть "водный стресс, который может вызвать желание обеспечить себя источниками воды", или слияние арктических полюсов, которая может вызвать стремление завладеть природными ресурсами и, как следствие, привести к трениями в отношениях между государствами, - считает Альварогонсалес.

По этой причине он призывает не медлить: "Необходимо начать думать над этим, чего, к сожалению, мы не делаем с той степенью солидарности и согласия, которая должна быть нам присуща. Ведь это проблема, которая встает перед всем человечеством, и следующему поколению уже придется заниматься ей вплотную".

Паола Бруни (Paola Bruni)