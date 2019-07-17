"Россия готовится к войнам в Европе": насколько реалистичен кошмарный сценарий (Focus, Германия)

Доклад, опубликованный генералом в отставке Хайнрихом Браусом и директором Института политики безопасности Йоахимом Краузе, всполошил всю Германию. Неужели Россия действительно готовится к войнам в Европе и поэтому выходит из договоров по разоружению? Бывший председатель военного комитета НАТО смотрит на эту панику с большим скепсисом. Россия всего лишь стремится к балансу.

Незадолго до окончания действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) эксперты предостерегают, что Россия при Путине готовится к региональным войнам - при том, что ее совершенно никто не провоцирует. Цель - поиск конфронтации с Западом и подрыв сплоченности альянса. Насколько реалистичен этот сценарий? Есть разные мнения.

ДРСМД считается одним из важнейших договоров о разоружении. 32 года назад соглашение запустило процесс окончания ядерной гонки вооружений между США и Россией. Однако президент США Дональд Трамп заявил о выходе из договора 1 августа 2019 года, Россия - днем позже. Нервозность дипломатов и военных экспертов в ЕС и НАТО растет.

Эксперты опасаются новой ядерной гонки вооружений

Некоторые эксперты опасаются, что из-за выхода из ДРСМД вновь может начаться гонка вооружений между державами Россией и США. Внимание к себе привлек доклад, опубликованный генералом в отставке Хайнрихом Браусом и директором Института политики безопасности в Кильском университете Йоахимом Краузе.

Краузе и Браус, который до ухода в отставку год назад был заместителем генерального секретаря НАТО, даже утверждают, что Россия готовится к войнам внутри Европы, которые "она хочет победоносно завершить при помощи угроз применения ядерного оружия". Цель Путина - достичь эскалационного доминирования в региональном конфликте в Европе, чтобы решить в свою пользу важные для России геополитические вопросы.

Харальд Куят раскритиковал доклад

"Односторонний, неполный и не выдерживающий рациональной проверки" - так выводы доклада охарактеризовал бывший председатель военного комитета НАТО Харальд Куят.

Куят отметил, что расторжение ДРСМД создает проблемы, по которым у НАТО нет подходящих решений, однако сценарий регионального нападения на страну - члена НАТО "крайне абсурден". Ведь при нападении на члена НАТО тут же будет объявлена ситуация, в которой участник альянса должен будет оказать помощь союзнику, то есть Россия рискует пойти на конфликт с НАТО. "Путин знает, что это повлечет за собой полную международную изоляцию - с непредсказуемыми политическими и экономическими последствиями для страны".

В военном плане Россия теоретически в состоянии оккупировать балтийские страны за несколько часов - это ясно и НАТО. Но для этого России не нужно разрабатывать дорогостоящую программу вооружений. "Кроме того, и Россия поняла, что так называемого расширенного ядерного сдерживания США для европейских союзников больше не существует", - полагает эксперт. Именно в этом заключается собственно стратегическая дилемма НАТО. "Стратегия НАТО более не является легко реализуемой и тем самым открывает России ядерную опцию".

Куят: Россия хочет стратегического баланса

"Масштабные инвестиции России в современное вооружение" Куят рассматривает, напротив, как "поддержание стратегического баланса с США". И это также не упоминается в докладе.

В докладе в расторжении ДРСМД ответственность возлагается на Россию. По мнению авторов, она разжигает региональные войны, которые затем "при помощи угроз ядерной войны захочет победоносно завершить". Но Куят критически замечает, что ошибки, которые США или даже НАТО совершали в борьбе за ДРСМД, в докладе не упомянуты.

Так, полностью остается без внимания, что ни США, ни НАТО не попытались вопреки обещаниям вступиться за сохранение ДРСМД. Соглашение "незаменимо" для безопасности Европы, заверяет опытный военный эксперт.

Ведь расторжение договора освобождает Россию "от любых юридических обязательств и служит разрешением для выстраивания ядерного потенциала, представляющего угрозу лишь для Европы, но не для США", - отмечает Куят, который с 2000 по 2002 год занимал пост генерального инспектора бундесвера.

Сделать бундесвер способным защитить Альянс

На предложения России позволить контролировать системы вооружений на месте США "даже не отреагировали", сетует Куят. И сама НАТО до сих пор не позаботилась о возобновлении инспекций, способствующих росту доверия между военными блоками. Это право должно действовать и для России в отношении оборонительных баллистических систем НАТО, которые Россия посчитала нарушением ДРСМД, замечает Куят. Но эти факты в докладе опускаются.

Требование усиления конвенциональной способности европейских союзников, в особенности способности бундесвера защищать страну и Альянс, правомерны, отмечает Куят. "Но даже если это произойдет в большом масштабе, геостратегические условия не изменятся, а сглаживания ядерной опции России ни произойдет".

Блок и СДПГ настроены обнадеживающе - только СвДП верит в кошмарный сценарий

Юрген Хардт, представитель фракции блока ХДС/ХСС по вопросам внешней политики, считает, что, несмотря на все новые тенденции по вооружению и проведение Россией учений, до серьезной конвенциональной угрозы для ЕС или НАТО еще далеко. Тем не менее Хардт сказал в интервью газете Die Welt, что Путин, нарушая ДРСМД, в первую очередь хочет проверить на прочность нашу сплоченность.

Нильс Шмид, представитель СДПГ по вопросам внешней политики, тоже не верит в возможное нападение России на европейскую страну. Важно поддерживать диалог, отмечает Шмид. Только СвДП разделяет обеспокоенность Краузе и Брауса относительно стремления России "удерживать в состоянии контролируемой нестабильности" определенные регионы в Европе.

ДРСМД был подписан в декабре 1987 года тогдашним президентом США Рональдом Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. В нем закреплялась ликвидация всех наземных и способных нести ядерный боезаряд ракетных систем дальностью от 500 до 2500 км.

Ульф Людеке (Ulf Ldeke)