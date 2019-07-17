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17.07.2019
ТАСС

На Кронштадском рейде прошла первая дневная репетиция Главного военно-морского парада

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Сторожевой корабль Адмирал Макаров и корвет Стойкий (слева направо) в акватории Невы в преддверии парада в честь Дня ВМФ. Архивное фото
Сторожевой корабль Адмирал Макаров и корвет Стойкий (слева направо) в акватории Невы в преддверии парада в честь Дня ВМФ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Гальперин

В ней приняли участие свыше 10 боевых кораблей

16 июля. /ТАСС/. Первая дневная репетиция прохода парадного строя кораблей - участников Главного военно-морского парада прошла на Кронштадском рейде. Об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель ВМФ РФ капитан 1-го ранга Игорь Дыгало.

"Свыше 10 боевых кораблей различных классов, среди которых большой противолодочный корабль "Североморск", большой десантный корабль "Минск", корветы "Стойкий" и "Стерегущий", дизель-электрическая подводная лодка "Владикавказ", малый ракетный корабль "Ливень", патрульный корабль "Василий Быков", приняли участие в первой дневной тренировке Главного военно-морского парада в Кронштадте", - сказал Дыгало.

Во время тренировки корабли отработали элементы движения с заданной скоростью по определенному курсу. Экипажи проверили организацию связи и передачи команд во время маневрирования, а также электромеханическую боевую часть кораблей.

Как уточнили на флоте, в рамках тренировки "были проверены знания навигационных особенностей плавания на Кронштадтском рейде вахтенными офицерами кораблей, специалистами штурманских боевых частей".

Ранее корабли - участники парада прибыли в Финский залив. Главный военно-морской парад состоится 28 июля.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Финляндия
Проекты
20380 Корвет-1
22160
БДК 775
пр. 1155
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