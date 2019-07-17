Минобороны Сербии намерено модернизировать самолеты J-22 "Орао"

ЦАМТО, 16 июля. Минобороны Сербии разработало программу модернизации легких боевых самолетов J-22 "Орао" и УБС NJ-22 (разработаны в бывшей Югославии компанией Soko), которая должна значительно расширить их боевые возможности.

Выступая на выставке Partner-2019 в Белграде, помощник министра обороны по оборонным технологиям Ненад Милорадович подтвердил, что программа модернизации самолета, получившая неофициальное название Orao 2.0, будет выполнена в два этапа.

Так, до конца текущего года планируется установить новые системы навигации и прицеливания в задней кабине двухместного NJ-22. По информации помощника министра, Белград приобрел инерциальную навигационную систему Sigma-95 компании Safran, которая будет интегрирована с бортовым компьютером и многофункциональными дисплеями, разработанными сербским производителем Teleoptik-Ziroskopi.

На первом этапе работ также будет интегрировано новое вооружение. Эти работы позволят сидящему в задней кабине NJ-22 оператору управлять системами вооружения для поражения наземных целей.

Как заявил Н.Милорадович, второй этап работ по модернизации будет включать "полную цифровизацию" кабины самолета. Подробности данной фазы не раскрываются.

В 2016 году Сербия подписала с Airbus меморандум о взаимопонимании по вопросу "технологической поддержки модернизации учебных и легких боевых самолетов" в рамках программы сотрудничества, связанной с закупкой Белградом вертолетов H-145M и H-215.

Самолет J-22/NJ-22, оснащенный двигателем Viper, в настоящее время может нести неуправляемое вооружение, включая 57-мм и 128-мм НАР и свободнопадающие бомбы, а также ракеты AGM-65 "Мэйврик" класса "воздух-поверхность".

Министерство обороны Сербии заявляет, что получит новые вооружения класса "воздух-поверхность" с дальностью поражения до 22 морских миль (40 км), позволяющие поражать цели вне зоны прямой видимости, и ракеты с лазерным наведением.

В рамках усовершенствования самолет также может быть оснащен ракетами класса "воздух-воздух" ближнего действия Р-60МК с инфракрасным наведением.

В настоящее время в составе ВВС Сербии имеется около 10 пригодных к полетам самолетов J-22 и NJ-22, а также несколько единиц на хранении, в том числе в разведывательных вариантах IJ и INJ. Предполагаемый срок службы платформы первоначально был установлен в 24 года, но проверка структурных элементов показала, что часть самолетов может эксплуатироваться вдвое дольше и после капитального ремонта применяться еще в течение 1000 летных часов.