Российский МиГ-35 против F-35 США: СМИ сравнили два истребителя

В интернете появилось сравнение российского истребителя поколения 4++ МиГ-35, максимально приближенного к пятому поколению, с американским истребителем-бомбардировщиком пятого поколения F-35. Несмотря на формальную разницу в поколениях, сравнение это оказалось не в пользу "американца".

Как пишет Military Watch, МиГ-35 был разработан в качестве легкого и недорогого дополнения к тяжелому истребителю Су-57. "МиГ-35 обладает рядом преимуществ, которые, вероятно, позволят ему удерживать свои позиции", - отмечает автор публикации.

МиГ-35 использует технологии следующего поколения, двигатель с управляемым вектором тяги, мощную электронику и вооружение из восьми ракет класса "воздух-воздух". Потенциально он является эффективным для применения в миссиях достижения превосходства в воздухе. Также отмечается, что этот самолет позволяет преодолеть традиционные недостатки легких и средних истребителей. Речь идет, например, о ситуационной осведомленности, ограниченной высоте полета, дальности и полезной нагрузке.

Радар МиГ-35 обеспечивают достаточно высокий уровень ситуационной осведомленности. При этом максимальная рабочая высота машины лишь на пять процентов меньше, чем у F-15 и F-22, а дальность полета - на 50 процентов больше, чем у МиГ-29, что позволяет МиГ-35 проникать глубоко в тыл противника.

"Преимущество МиГ-35 заключается в его способности сочетать эти впечатляющие технические характеристики с преимуществами истребителя среднего веса - низкими затратами на эксплуатацию и приобретение, высокой скоростью полетов и простотой обслуживания, а также возможностью развертывания на коротких ВПП вблизи передовой", - пишет Military Watch.

С точки зрения затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию, МиГ-35, возможно, является самым эффективным самолетом в мире. Если истребители следующего поколения, такие как F-35 и F-22, предъявляют более высокие требования к техническому обслуживанию, чем их предшественники четвертого поколения, то потребности в техническом обслуживании у МиГ-35 даже ниже, чем у МиГ-29.

Также отмечается, что у F-35 низкие, по сравнению с МиГ-35, аэронавигационные характеристики. Скорость "американца" ограничена 1.6 Маха, в то время как скорость МиГ-35 ставит его в один ряд с F-22 Raptor и Су-35. Кроме того по маневренности F-35 превосходит самолеты четвертого поколения, а МиГ-35 обладает сверхманевренностью на уровне Су-35. Это позволяет ему уклоняться от ракет дальнего радиуса действия, чем не может похвастать F-35.

По вооружению российский МиГ-35 также превосходит F-35. Он имеет большую полезную нагрузку. По некоторым данным, российский истребитель может нести даже не восемь, а до 10 ракет при небольшом снижении маневренности. Причем МиГ-35 имеет на вооружении ракеты с радиусом действия 130 и 110 километров, а дальность ракет F-35 составляет 105 километров. Такое несоответствие сохранится и после вооружения самолетов ракетами следующего поколения. Например, ракета K-77 с дальностью действия 193 километра и специальной системой наведения делает практически невозможным уклонение даже при стрельбе с экстремальных дистанций, а американская AIM-120D с дальностью 180 километров не имеет сопоставимых технологий.

Единственным реальным преимуществом F-35 называется скрытность, но она может иметь значение лишь в некоторых боевых сценариях. При этом "американец" все еще остается достаточно "сырым" самолетом. "F-35 по-прежнему далек от полной боевой готовности, о чем сообщают американские источники", - отмечает Military Watch.

Руслан Мельников