Российским военным могут запретить рассказывать о своей службе в интернете и СМИ

Минобороны подготовило проект указа президента, обновляющий дисциплинарный устав Вооруженных сил, в том числе запрещающий военным рассказывать в интернете и СМИ о принадлежности к ВС России и о своем местоположении.

Соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проектом указа предусматривается реализация федерального закона от 6 марта 2019 года №19-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 28.5 федерального закона "О статусе военнослужащих". В нем расширился список грубых дисциплинарных проступков, передает РИА "Новости".

В частности, в соответствии с данным федеральным законом грубым дисциплинарным проступком военного считается использование СМИ или интернета для передачи информации о принадлежности к Вооруженным силам России, о местоположении своем или других военнослужащих. Запрещается также распространять информацию о деятельности органов военного управления, в том числе информацию о дислокации или передислокации воинских формирований.

Кроме того, нельзя хранить при себе или использовать изделия, которые позволяют с использованием интернета распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации при исполнении обязанностей военной службы, в частности, в ходе участия в боевых действиях, несения боевого дежурства, участия в учениях или походах кораблей, а также прохождения военных сборов.

По мнению разработчиков проекта указа, внесение в перечень грубых дисциплинарных проступков вышеуказанных нарушений предоставит командирам необходимую дисциплинарную власть для их предупреждения.

В пояснительной записке уточняется, что реализация проекта указа не потребует дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

Алина Назарова