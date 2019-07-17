Войти
17.07.2019
Военно-промышленный курьер

Системы космического аппарата "Метеор-М" №2-2 работают в штатном режиме

438
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Разработанная холдингом "Российские космические системы" (РКС, входит в Госкорпорацию "РОСКОСМОС") бортовая аппаратура космического аппарата "Метеор-М" №2-2, который был успешно запущен с космодрома Восточный 5 июля 2019 года, работает штатно. Управление аппаратом налажено, борт принимает команды и передает данные о состоянии систем на Землю.

Специалистами РКС созданы командно-измерительная система (КИС), которая и организует канал передачи команд управления, а также бортовая информационная телеметрическая система (БИТС), формирующая и передающая телеметрическую информацию о состоянии всех систем космического аппарата.

Как отметил Генеральный директор РКС Андрей Тюлин: "Сейчас мы вместе с АО "Корпорация "ВНИИЭМ" проводим тестирование бортового оборудования. Это следующий из серии космических аппаратов "Метеор" нового поколения, выведенный на рабочую орбиту. Нам крайне важно оценить надежность и эффективность каждого технического решения, примененного при создании бортовой аппаратуры. Примененные на новом "Метеоре" решения должны пойти не только в серию для спутников этого класса, но также будут применяться и при создании других космических аппаратов".

Кроме бортовой аппаратуры КИС и БИТС, специалистами РКС созданы системы сбора и передачи информации: бортовая информационная система (БИС-М2), бортовая информационная система с радиолинией метрового-диапазона (БИС-МВ-А), а также система сбора и передачи данных (ССПД)., сообщает пресс-служба АО "Российские космические системы",

Для решения целевых задач на борту "Метеор" №2-2 установлены созданные специалистами холдинга ряд систем и комплексов: многозональное сканирующее устройство малого разрешения (МСУ-МР), модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы (МТВЗА-ГЯ) и гелиогеофизический аппаратурный комплекс (ГГАК-М). Помимо этого в составе космического аппарата работает созданный в РКС радиокомплекс спасения модернизированный (РК-СМ-МКА), который будет применяться для приема и ретрансляции сигналов аварийных радиобуев международной системы КОСПАС-САРСАТ.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ВНИИЭМ
РКC
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
ИТ
Похожие новости
04.07.2019
Правительство разрешило привлекать военных для запуска 5 июля ракеты "Союз-2"
01.04.2016
Инновационные разработки космического приборостроения представлены в рамках салона изобретений «Архимед-2016»
10.11.2014
Представители Роскосмоса и организаций РКП примут участие в «AirShow China 2014»
02.04.2012
"Да такого себе не позволял даже Королев!"
23.03.2012
«Прежние схемы обогащения за счет государства работать не будут»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.07 10:21
  • 40
Успешный пуск ракеты "Союз-2.1в" с Плесецка завершил программу испытаний носителя - РКЦ "Прогресс"
  • 17.07 10:02
  • 97
Правительство сравнило Ту-334 и SSJ-100
  • 17.07 09:52
  • 1
Sohu (Китай): российская армия отправила в Сирию боевого робота. Его слабое место – отсутствие пропускной способности 5G
  • 17.07 09:45
  • 3
Минфин бьет по своим
  • 17.07 09:40
  • 6
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
  • 17.07 09:15
  • 4
Новые тральщики проекта 12700 будут поставлены на все флота - вице-премьер Борисов
  • 17.07 07:16
  • 19
"Нептун" атакует: как Киев хочет уничтожить Крымский мост
  • 17.07 01:09
  • 4
Эксперт назвал создание сейсмического оружия теоретически возможным
  • 17.07 01:04
  • 115
Глава ВВС Индии делает ставку на "Рафали"
  • 17.07 00:49
  • 14
У БДК "Иван Грен" проблемы с задним ходом
  • 17.07 00:19
  • 1
Подводный флот поднимает паруса
  • 16.07 23:21
  • 1
Стало известно об отставке командира спецподразделения ФСБ "Альфа"
  • 16.07 22:22
  • 6
Конгрессмены США заступились за Нагорно-Карабахскую Республику
  • 16.07 20:28
  • 1
Космическая обсерватория "Спектр-РГ" отправилась в путешествие длиной 1,5 млн км от Земли
  • 16.07 18:47
  • 7
Гарантий, что на Курилах не появятся военные базы США Москва не получила