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17.07.2019
WarSpot

Франция похвасталась "летающим солдатом"

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Источник изображения: warspot.ru

Похоже, француз Фрэнк Запата уладил конфликт с Воздушной жандармерией. На военном параде, состоявшемся в Париже ко Дню взятия Бастилии, руководитель компании Zapata Racing продемонстрировал свою разработку Flyboard Air.

По неофициальным данным, военную версию Flyboard Air сейчас тестирует французский спецназ. Комментатор, представлявший новые разработки для французских ВС, указал, что ховерборд "позволяет проводить испытания для различных видов использования, например, в качестве летающей логистической платформы или в качестве штурмовой платформы".

Фрэнк Запата на Flyboard Air

На параде Запата летал с винтовкой (или её макетом), что также говорит о военном предназначении Flyboard Air. По данным gizmodo.com, компания Zapata Racing предлагает военным улучшенную версию ховерборда под рабочим названием Fly-EZ.

Flyboard Air оснащён реактивным двигателем мощностью 1000 л. с. Устройство способно поднять человека на высоту до 3000 м и развить скорость до 150 км/ч. Время полёта ограничено объёмом топлива, которое может изменяться в зависимости от массы человека. Изначально было заявлено, что Flyboard Air может продержаться в воздухе 10 минут, позже Фрэнк Запата смог продержаться в воздухе около 15 минут.

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Страны
Франция
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