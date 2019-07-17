Целая пятерка: латыши обнаружили российские самолеты у границы

Латвия заявила о приближении к границе пяти военных самолетов России

Латвийские военные в очередной раз сообщили об обнаружении у своих границ российских военных самолетов - 15 июля, по их данным, к рубежам подлетели пять машин. Латвия довольно часто сообщает о приближении к своей территории российских самолетов или кораблей. При этом Россия заверяет, что осуществляет все свои действия в соответствии с международными нормами.

Вблизи границы Латвии в понедельник, 15 июля, были замечены пять российских военных самолетов, в том числе два бомбардировщика, сообщили национальные вооруженные силы (НВС) республики.

"Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии 15 июля идентифицировали два самолета Су-27, два Ту-160 и А-50 Вооруженных сил России", - указано в сообщении военных на странице в твиттере.

Латвийские власти в последнее время особенно часто сообщают об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолетов вблизи своего воздушного пространства. Как утверждают в минобороны республики,

российские военные самолеты и корабли в 2016 году приближались к границам Латвии 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - не меньше 250 раз.

При этом российские власти неоднократно заявляли, что все полеты их военных самолетов и передвижения кораблей проводятся в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.

Тем не менее, Рига каждый раз крайне настороженно реагирует на любое приближение российской техники к своим границам. 21 июня НВС заявили, что заметили три российских военных корабля вблизи своей границы.

По данным, приведенным в твиттере НВС, в этот день в латвийской эксклюзивной экономической зоне, в 13 морских милях от территориальных вод, ВМС страны идентифицировали корвет "Тайфун" класса "Каракурт" российских Вооруженных сил. Днем ранее в 10,5 морской мили от территориальных вод Латвии был замечен российский корвет "Мытищи" того же класса, а 19 июня в 10 морских милях латыши увидели буксир "Виктор Конецкий".

За три дня до этого НВС написали в своем твиттере о еще одном российском корабле, который заметили возле границ своей страны. В сообщении отметили, что речь идет о фрегате "Адмирал Касатонов" с бортовым номером 431 класса "Адмирал Горшков" российских ВС.

Как утверждают латвийские военные, судно подошло к морской границе Латвии на 18,5 морской мили.

В очередной раз российский военный корабль был замечен вблизи границы Латвии 19 мая. "В латвийской эксклюзивной экономической зоне в 14 морских милях от территориальных вод военно-морские силы 19 мая идентифицировали корвет "Ураган" класса "Каракурт" с бортовым номером 567 Вооруженных сил России", - написали в сообщении НВС в твиттере.

Всего за три дня до этого военные сообщили, что заметили вблизи границ Латвии два российских военных самолета и корабль. По данным НВС, в исключительной экономической зоне страны, в 15 морских милях от территориальных вод, был идентифицирован корвет "Стойкий" класса "Стерегущий" с бортовым номером 545 российских ВС.

Помимо него патрульные самолеты НАТО обнаружили над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии два российских самолета Су-27.

В конце апреля НВС сообщили, что идентифицировали вблизи своих границ три российских военных корабля.

По сообщению вооруженных сил республики, в 12 морских милях от территориальных вод Латвии были замечены десантный корабль "Минск", фрегат "Бойкий" и корвет "Пассат" ВМФ России.

Ранее три военных самолета ВВС России были замечены в середине марта. "Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря вблизи морской границы Латвии 12 марта идентифицировали два самолета Су-27 и Ту-134 Вооруженных сил России", - отметили в посте.

Такие случаи довольно часто происходили и в прошлом году. В конце 2018 года НВС в очередной раз заявили об обнаружении у своих морских границ в Балтийском море российского разведывательного корабля "Юрий Иванов". По данным латвийцев, он находился в шести милях от территориальных вод Латвии.

Тогда же недалеко от морской границы республики, по сообщению НВС, были обнаружены и российские разведывательные самолеты. "25 декабря патрульные самолеты идентифицировали авиацию Ил-20 ВВС России над Балтийским морем вблизи морской границы Латвии", - указали в сообщении вооруженных сил республики.

Лидия Мисник