Stratfor (США): вот почему ракета С-400 очень эффективна — при правильном использовании

Комплексы С-400, к немалому ужасу Запада, недавно прибыли в Турцию, а их более старые варианты отправились в другие страны, например, в Сирию. Учитывая, насколько мощны эти системы, неудивительно, что они вызвали такие дебаты. Однако "Стратфор" считает, что реальная ценность этих ЗРК не равна их теоретическим возможностям и сильно зависит от того, кто их использует и как.

Основные тезисы

- Современные зенитные ракетные комплексы большой дальности на сегодняшний день обеспечивают самую эффективную противовоздушную оборону.

- Однак, ЗРК с увеличенной дальностью действия при этом остаются уязвимыми перед атаками с расстояния вне зоны их поражения и массированными атаками, если не оказывать им должной поддержки.

- В конечном итоге эффективность ЗРК большой дальности зависит от того, в какой стране и как именно они используются.

Российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) продолжают активно обсуждаться в СМИ. Системы большого радиуса действия С-400, к немалому ужасу Запада, недавно прибыли в Турцию, тогда как их более старые варианты отправились на экспорт в различные другие страны, включая Сирию. Продолжаются общественные дискуссии, следует ли странам Персидского залива покупать российские ракетные системы дальнего радиуса действия - в противовес американским - и может ли Иран приобрести С-400, чтобы укрепить свою противовоздушную оборону. Учитывая, насколько мощны эти системы, неудивительно, что они стали одной из основных тем в новостях. Тем не менее, факт остается фактом: реальная ценность дальнобойных ЗРК не равна их теоретическим возможностям и очень зависит от того, кто их использует и как.

Значение противовоздушной обороны

ЗРК дальнего радиуса действия, включая российские С-300 и С-400, - это оружие с огромными возможностями. Российская система С-400, пожалуй, один из лучших на сегодняшний день универсальных стратегических ЗРК. (А сейчас еще разрабатывается его обновленный вариант - С-500). Сильные стороны системы С-300 и последовавших за ней вариаций С-400 заключаются в их увеличенной дальнобойности, способности поражать разные цели (в основном самолеты, но также в определенных условиях крылатые и баллистические ракеты) и сложно устроенной аппаратуре наблюдения и обнаружения, которая, по информации России, способна в некоторой степени противостоять стелс-технологиям.

В руках компетентного и хорошо обученного персонала современные ЗРК могут нанести противнику огромный урон. Их радиус действия позволяет им поражать ключевые воздушные судна противника, такие как важные самолеты-заправщики и самолеты с системами разведки и контроля воздушного пространства. Благодаря гибкой системе выбора цели их можно использовать против множества различных типов угроз и атак. А их пусть и ограниченные возможности противодействия стелс-технологиям теоретически позволяют сбивать лучшие из существующих на сегодняшний день самолетов.

Ограничения возможностей ЗРК

Тем не менее, даже при условии таких впечатляющих теоретических возможностей польза современных дальнобойных ЗРК вроде С-400 очень сильно зависит от контекста, в котором они используются - то есть, они могут быть более или менее эффективными в зависимости от типа противника. Например, хотя система С-400 может представлять собой страшную угрозу при атаке небольших сил врага, но даже в полноценном дивизионе С-400 есть только около восьми пусковых установок, обычно оснащенных четырьмя ракетами каждая. 32-х ракет, безусловно, достаточно, чтобы нанести большой вред ограниченным силам противника. Но если дивизион С-400 действует изолированно и не поддерживается другими современными средствами противовоздушной обороны, у него, вероятно, не хватит ракет, чтобы выдержать серьезный натиск. Особенно актуально это для Ближнего Востока, где многочисленные покупатели этих дорогих систем предпочитают пользоваться ими в составе батарей, а не дивизионов. Батарея - самое маленькое военное подразделение, а значит, оно может располагать всего 16 ракетами.

И, несмотря на впечатляющий теоретический радиус действия, (у современной российской ракеты 40Н6Е предполагаемая дальнобойность составляет 400 километров) ЗРК вроде С-400 все равно остаются уязвимыми для атак с расстояния вне зоны их поражения. Кроме того, на эффективность системы очень влияют географические факторы, а горные массивы могут заблокировать датчики системы. Низколетящая цель может использовать географические особенности местности и изгиб планеты, чтобы избежать перехвата С-400, намного дольше, чем летящая высоко. Таким образом, летящую низко крылатую ракету С-400 собьет на расстоянии, измеряющемся скорее десятками, чем сотнями, километров. В конечном итоге, изолированная батарея или даже дивизион С-400 будут уязвимы для атак с расстояния вне зоны их поражения, и они даже могут быть уничтожены, не сбив ни единой вражеской цели.

Разработаны для игры в команде

Все это подтверждает ключевой тезис о ЗРК вроде С-300 и С-400: а именно, что никогда не предполагалось их автономное использование и что они гораздо более эффективны в составе более обширной единой системы противовоздушной обороны. Эффективная единая система ПВО состоит из ЗКР различных типов - как очень малого радиуса действия, так и очень большого. Она также включает в себя множество различных радаров и прочих систем обнаружения разноплановых объектов противника. Чем обширнее (в географическом отношении) эта ПВО, чем она плотнее (в смысле количества составляющих ее систем) и чем более технологически продвинута, тем лучше она способна оборонять заданное воздушное пространство.

ЗРК дальнего радиуса действия, хотя и стали краеугольным камнем любой современной эффективной единой системы ПВО, при этом представляют собой лишь часть более обширной сети. На самом деле, сегодня дальнобойные ЗРК в хорошей единой системе ПВО даже снабжаются собственной охраной в виде отдельных ЗРК малого радиуса действия, способных сбивать снаряды врага на небольшом расстоянии, комбинируя артиллерию и очень маневренные ракеты. По сути, цель эффективной единой системы ПВО состоит в том, чтобы объединить множество различных преимуществ нескольких систем в единую многоуровневую сеть, обеспечивающую избыточные оборонные возможности и стойко выдерживающую даже длительные атаки. В такой системе дальнобойная ЗРК может играть главную роль, но в конечном итоге все равно должна работать в команде.

Некоторые актуальные примеры

Итак, что же все эти факты будут означать на практике, если посмотреть, как сейчас покупаются и применяются дальнобойные системы ЗРК? Ответ зависит от того, что за страна обзавелась подобной системой.

Даже учитывая их огромные размеры, Россия и Китай, без сомнения, эффективнее всего используют С-300 и С-400. В обеих странах эти ракетные системы интегрированы в очень плотную и сложную единую систему ПВО, которую также поддерживает множество истребителей-перехватчиков.

В число стран, которые используют ЗРК со средней эффективностью, входит Турция, где ракетные установки С-400 не поддерживаются значительным числом систем ПВО, однако, они все равно дают много преимуществ, поскольку первичная противовоздушная оборона этой страны, как и во многих других странах НАТО, в основном опирается на истребители. По сути С-400 должна заполнить критический пробел в оборонных возможностях Турции, которая оказалась совершенно не способна сама обеспечить себе противоракетную оборону до того, как купила российскую систему.

Наконец, есть такие страны, как Сирия, чьи приобретенные недавно системы С-300 работают изолированно и имеют ограниченные возможности. Гражданская война разрушила единую систему ПВО страны, ее персонал проходил сомнительную подготовку, а имеющиеся средства противовоздушной обороны технически устарели. Кроме того, флот сирийских истребителей ничтожен по сравнению с другими региональными военно-воздушными силами. Хотя сирийские С-300 теоретически могли бы нанести некоторый урон израильским самолетам, которые регулярно совершают налеты на страну, они недолго протянут, после того как выпустят первую ракету.

Итого, дальнобойные ЗРК вроде С-400 - вовсе не какое-то чудодейственное оружие. Даже самые эффективные системы ПВО могут быть разбиты, если останутся без подкрепления, подвергаясь постоянным атакам. Но при правильной поддержке они могут сыграть решающую роль, особенно, если это атаки ограниченного масштаба.

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