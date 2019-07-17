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17.07.2019
ЦАМТО

Франция оценивает возможность покупки вертолетов CH-47 "Чинук"

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Boeing CH-47 Chinook
Boeing CH-47 Chinook.
Источник изображения: © EPA/SYED JAN SABWOON

ЦАМТО, 16 июля. По информации источников FlightGlobal.com, Франция рассматривает вопрос о приобретении для ВВС страны неназванного количества тяжелых транспортных вертолетов CH-47 "Чинук" в версии для перевозки подразделений ССО.

Несмотря на то, что ВС Франции эксплуатируют большое количество вертолетов H-225M "Каракал" компании Airbus Helicopters и NH-90 "Кайман" консорциума NH Industries, в настоящее время операция в Мали поддерживается тремя CH-47 "Чинук" ВВС Великобритании.

Поддержка операции в Мали британскими CH-47 "Чинук" недавно была продлена на срок не менее шести месяцев, а пара британских вертолетов "Чинук" приняла участие в военном параде в Париже 14 июля.

В информации для прессы командование ССО Франции сообщило, что ВВС активно изучают возможность приобретения СН-47 для французского спецназа. Как отмечается, СН-47 могут дополнить линейку имеющихся вертолетов.

ВС Франции уже давно стремятся приобрести тяжелые транспортные вертолеты. В конце 2000-х гг. Париж участвовал в совместном с Германией проекте Future Transport Helicopter. Тогда Eurocopter объединилась с Boeing, предложив версию "Чинук" с увеличенной максимальной взлетной массой. Тем не менее, эта программа была закрыта.

В настоящее время Германия осуществляет закупки новой платформы для замены устаревших CH-53G/GA/GS и делает выбор между CH-53K и CH-47F. Франция могла бы присоединиться к Германии для снижения стоимости закупки и эксплуатации американских машин.

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Продукция
CH-47 "Чинук"
CH-53
NH90
Кайман МБТС
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Boeing
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H225
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