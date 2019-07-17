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17.07.2019
Российская газета

Один из лучших: в США оценили комплекс ПВО С-400 "Триумф"

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Источник изображения: rg.ru

Американское частное разведывательное агентство Stratfor проанализировало сильные и слабые стороны российской зенитной системы С-400 "Триумф". Это оружие является одним из самых эффективных в мире, признали американцы. Недостатком "Триумфа" они назвали неспособность отразить массированный авианалет, а также зависимость радаров С-400 от рельефа местности. В горах "Триумф" способен перехватить низколетящую крылатую ракету на расстоянии не сотен, а лишь десятков километров, считают эксперты агентства.

Некоторые американские аргументы выглядят спорными - например, о возможности отражения массированного налета. Stratfor использовало для анализа возможности наименьшего компонента ПВО, зенитного ракетного дивизиона. Это командный модуль, радары и восемь пусковых установок по четыре ракеты в каждой. Однако командный пункт дивизиона способен управлять восемью комллексами по 20 ракет в каждом, поэтому в заводских характеристиках С-400 указана возможность одновременного перехвата 80 целей. Для надежности к каждой направят по две ракеты. 80 целей - вполне уже массированный налет. И это лишь возможности базового варианта "Триумфа", без подключенных к нему младших систем ПВО: С-300 различных модификаций, "Тор", "Панцирь". По сути, мощные радары и компьютеры "Триумфа" управляют эшелонированной противовоздушной обороной всего района - в этом одно из ключевых преимуществ российской системы.

Американцы сочли, что возможности С-400 сильно снижаются при автономной работе. С тем же успехом можно заявить, что автомат Калашникова неэффективен без стрелка. С-400 - как и все прочие советские и российские зенитные комплексы, - создан для тесного взаимодействия с радиотехническими войсками, истребительной авиацией и другими подразделениями армии России. Сам по себе "Триумф" способен на многое, но при интеграции в армейскую или оркужную систему ПВО его возможности многократно возрастают. Например, для борьбы с беспилотниками "Триумфу" нет надобности тратить свои ракеты или боеприпасы приданного ему для охраны комплекса "Панцирь".

Станция РЭБ "Шиповник" получила у военных прозвище "взломщик дронов". Беззвучно и одинаково эффективно она нейтрализует как разведывательные беспилотники, так и дроны-камикадзе. "Шиповник" подменяет сигналы GPS, по которым ориентируются аппараты, и те летят в другое место. Надо будет - их направят на позиции противника. С той же легкостью система РЭБ мождет перенаправить крылатые ракеты и любое другое вооружение, использующее GPS. И такого "дополнительного оборудования" к С-400 можно подключить десятки разновидностей.

Что до плохой работы радара в горах, то она зависит от места его установки. Размещение любой РЛС в низине говорит лишь о незнании разместившим законов физики. В таких условиях радар, естественно, будет сканировать не небо, а отражающие радиосигнал скалы. Поэтому РЛС "Триумфов" там не ставят. Кстати, американцам на заметку - С-400 может работать, вообще не используя штатный радар, чтобы не привлекать внимания неприятеля и ракеты, наводящимися по радиосигналу. Разбросанные за десятки и сотни километров системы сканирования воздушного пространства: "Каста", "Подлет", "Небо" и т.д., - обеспечат его информацией для эффективной работы.

Появление обзора от Stratfor можно объяснить повышенным интересом к "Триумфам" со стороны множества государств на фоне поставок российских зенитных систем в Турцию. Потерпев фиаско в противостоянии с Анкарой, Вашингтон надеется подобным "анализом" отвадить других потенциальных покупателей российского оружия. Иначе американские Patriot на мировом рынке останутся не у дел.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Patriot ЗРК
АК-74 "Калашников"
Небо РЛК
С-300
С-400 Триумф
Компании
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