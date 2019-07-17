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17.07.2019
Российская газета

Специальный триатлон спецназа Росгвардии и МВД показали на видео

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Соревнования по триатлону специального назначения прошли на тренировочной базе Центра специальной подготовки "Витязь". В них приняли участие подразделения спецназа Росгвардии и МВД из разных регионов России. Руководил соревнованиями Герой России Сергей Лысюк.

Видео этих состязаний представил канал WarGonzo. Соревнования делились на два этапа. А участвовали в них 15 команд. Бойцы в полной амуниции преодолевали полосу препятствий, поднимались на вышку по канатам, спускались оттуда, а затем стреляли из табельного оружия - в том числе повиснув на канате вниз головой.

Было и задание по освобождению заложников и уничтожению террористов. Пострадавшим спецназовцы оказали первую медицинскую помощь. Так же, как и своему товарищу, который якобы попал под обстрел. Ему поставили капельницу и оттащили в безопасное место.

В итоге, из пятнадцати команд спецназа Росгвардии и министерства внутренних дел России в финал вышли только три. Это отряды Росгвардии "Витязь", "Вихрь" и "Ермак" (Новосибирск). Они и соревновались за первое место. Победителем по прохождению сложнейшего комплекса упражнений со стрельбой и физическими нагрузками стал спецназ "Вихрь".


Светлана Цыганкова

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