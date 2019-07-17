Появились фото подорванной российской "Рыси" в Сирии

Бронированный автомобиль IVECO LMV, в российской армии получивший название "Рысь", много лет являлся символом неоднозначной политики бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова. Машину не критиковал только ленивый, однако много лет подряд эта машина спасает жизни российских солдат.

Источник изображения: topwar.ru

В сети появились фотографии бронеавтомобиля "Рысь", подорвавшегося в 2016 на мине в Сирии. Сообщается, что подрыв стал результатом ошибки сирийских саперов, установивших мины ТМ-62М, и не предупредивших об этом коллег из воинского контингента РФ.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

IVECO LMV – бронеавтомобиль, равных которому в российской армии (в своем классе, естественно) на данный момент нет. Тихо и незаметно, но уже много лет подряд IVECO 65E19WM, носящая в российской армии наименование "Рысь", спасает жизни военнослужащих Российской Федерации.

Особенно эффективно бронеавтомобиль показал себя в Сирии, откуда приходили фотографии подрыва "Рыси". Машина на фото выглядит полностью разрушенной, при этом, по сообщениям с мест, экипаж IVECO LMV не пострадал.

На 2017 год в ВС Российской Федерации находились 67 бронеавтомобилей этой модели. Вообще данные о количестве машин, состоящих на балансе вооруженных сил, крайне противоречивые. В 2013 году упоминалось, что машину собираются приобрести в количестве 358 штук, затем упоминалась закупка 1725 "Рысей" - столько нет ни у одной страны мира. Точно известно о том, что Оборонсервису удалось собрать 57 машин – это подтверждают данные разных источников.

Многие подразделения не торопились принимать "Рысь" на свой баланс: несмотря на ее высокую защищенность, стоимость машины, а также возможные проблемы с запасными частями вызывали в войсках заметные опасения.

В итоге машины осели в военной полиции и у десантников, а вскоре грянула сирийская кампания, где IVECO LMV показала себя с самой лучшей стороны. В частности, бронеавтомобиль активно использовался МПМЦ ВС РФ в ходе разминирования освобожденных районов Сирии.

На текущий момент аналогов этой машины в российских войсках нет. Это в первую очередь относится к классу (полная масса машины до 7-7,5 тонн), а также баллистической и противоминной защите.

Почему важен класс машины? В первую очередь это относится к такому вопросу как стоимость эксплуатации. БТР намного дороже в этом плане. Кроме того, машины более легкие имеют лучшую проходимость по грунтовым дорогам. Минозащищенность машины – натовский стандарт STANAG 4569. Она держит 6 кг тротилового эквивалента под колесом. Ближайший аналог "Рыси" российского производства, Тигр-М СпН, держал лишь 600 г.

Стоит отметить, что российская промышленность не стоит на месте. На последнем форуме "Армия-2019" была представлена новая версия "Тигра" - АМН-2 "Атлет". По своим характеристикам она близка к IVECO LMV, и, по идее, должна заполнить столь необходимую вооруженным силам нашей страны нишу. А пока этот бронеавтомобиль проходит долгий путь военной приемки, защищать российских военнослужащих в зонах военных конфликтов низкой интенсивности будет уже доказавшая свою надежность столь нелюбимая многими "Рысь".