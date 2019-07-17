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17.07.2019
Lenta.ru

Назван эффективный способ превратить Марс в Землю

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Источник изображения: Фото: NASA

Исследователи из Гарвардского университета, Лаборатории реактивного движения НАСА и Эдинбургского университета определили способ, с помощью которого отдельные регионы на Марсе можно сделать пригодными для жизни. Это может стать первым этапом терраформирования Красной Планеты. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Согласно специалистам, сымитировать парниковый эффект можно с помощью аэрогеля кремнезема. Результаты моделирования показали, что слой, изготовленный из этого вещества, толщиной два-три сантиметра может пропускать видимый солнечный свет в количестве, достаточном для фотосинтеза, но при этом блокировать ультрафиолетовое излучение. Кроме того, температура под куполом из аэрогеля повысится выше точки плавления льда, благодаря чему отпадет необходимость во внутреннем источнике тепла.

Подобное явление происходит на Марсе в районе полярных ледяных шапок, содержащих воду и большое количество углекислого газа. Замороженная углекислота задерживает тепло, благодаря чему под льдом возникают очаги повышенной температуры. Аэрогель также характеризуется низкой теплопроводностью. Это достигается с помощью слоев диоксида кремния, которые замедляют передачу тепла. Высокая же пористость аэрогеля позволяет свету проходить сквозь материал.

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