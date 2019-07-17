Назначен новый главнокомандующий эстонскими ВВС

Новым командующим ВВС Эстонии вместо полковника Рийво Валге станет полковник Рауно Сирк. Соответствующий указ подписал министр обороны Юри Луйк.

Как пишет err.ee., в течение последних трех лет полковник Рауно Сирк работал директором таллинского Центра оборонных инвестиций. Ранее он был командиром авиабазы Эмари, начальником штаба ВВС Эстонии и заместителем военного представителя страны в штаб-квартире НАТО.

На данный момент ВВС Эстонии включают в себя два тренировочных самолета чешского производства L-39C, взятых внаем у компании Skyline Aviation, два подаренных США транспортных самолета М-28 и четыре произведенных в США многоцелевых вертолета Robinson R44.

Согласно еще одному указу Луйка, новым командующим эстонскими Силами специального назначения вместо полковника Рихо Юхтеги станет подполковник Маргус Куул. Рихо Юхтеги 19 июля возглавит ополчение "Кайтеслийт", а Рийво Валге перейдет на работу в академию Сил обороны.