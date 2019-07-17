Bloomberg (США): Индия и Россия пытаются обойти санкции США
Россия и Индия согласовали новый механизм расчетов за покупки Дели российских вооружений в попытке обойти американские санкции. Новый механизм потенциально открывает возможность возобновить замороженные Индией платежи за российскую военную технику. Впрочем, результат может зависеть от согласия Трампа воздержаться от применения санкций, указывают авторы.
- Индия расплатится рупиями, чтобы оплатить контракты за поставки российского оружия
- Контракты заключены на поставки ракет, военных кораблей и вертолетов на сумму 10 миллиардов долларов
Индия и Россия договорились о новом способе оплаты многомиллиардных оборонных контрактов, чтобы избежать рисков, создаваемых американской угрозой санкций и банковских ограничений, - в национальных валютах.
Договоренность позволит Индии в ближайшее время выплатить первый транш за два военных корабля, которые Россия строит для ее флота, рассказали источники в Нью-Дели, знакомые с ситуацией. Однако подробности они не сообщили. Оборонные контракты будут рассчитываться в рублях и рупиях в соответствии с соглашением об оплате, достигнутым центральными банками России и Индии, сказал информированный российский источник.
Хотя новый механизм потенциально открывает путь для освобождения миллиардов долларов в контрактных платежах России, он все еще может зависеть от того, добьется ли Индия от президента США Дональда Трампа согласия не вводить санкции [за приобретение Индией российского оружия].
Россия столкнулась с проблемами продажи продукции ВПК отчасти из-за позиции США, угрожающих любой стране введением санкций за покупку российского оружия. В прошлом году объем продаж российского ВПК составил 19 миллиардов долларов. Несмотря на то, что США применили санкции [за покупку российских вооружений] только один раз - против Китая, многие опасаются заключать сделки с Россией в военной сфере. По данным Стокгольмского Международного института исследования проблем мира, объемы продаж Россией оружия, второго по величине экспортера оружия в мире после США, упали на 17 процентов в 2014 - 2018 годах на фоне снижения закупок Индией и Венесуэлой.
Индия, являясь важным партнером США, также имеет давние стратегические связи с Москвой, которые восходят к эпохе холодной войны. Несмотря на снижение продаж, Россия обеспечила 58% от общего импорта вооружений странами Южной Азии в 2014 - 2018 годах. США до сих пор безуспешно подталкивали Нью-Дели к отказу от более чем 5-миллиардного контракта на покупку российских передовых зенитных ракетных систем С-400, угрожая карательными мерами.
Турция, государство-член Организации Североатлантического договора, сталкивается с угрозой санкций США в связи с покупкой российской противоракетной системы С-400, поставки которой начались в пятницу.
Поставки С-400 в Индию планируется начать после 2020 года, и "вопросы с оплатой уже решены", сообщила в прошлом месяце Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России, сообщает ТАСС.
Промсвязьбанк, подконтрольный государству российский кредитор, которому поручено финансирование оборонно-промышленного комплекса для защиты двух крупнейших госбанков Сбербанка и ВТБ от угрозы санкций США, готов сыграть свою роль в российско-индийских соглашениях, заявил источник в Москве.
Российско-индийская сделка на поставки С-400, подписанная в октябре, входит в число соглашений, совокупная стоимость которых составляет 10 миллиардов долларов. Речь идет о совместном производстве вертолетов Ка-226Т "Камов" стоимостью 1 миллиард долларов и четырех боевых кораблей для ВМС Индии, два из которых строят в России, а два - на верфи в Индии в рамках соглашения о передаче технологий. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в марте открыл завод по производству стрелкового оружия в Аметхи. На нем будет выпущено 750 тысяч автоматов Калашникова АК-203 в рамках совместного предприятия. Моди и Трамп не обсуждали сделку по покупке Индией С-400, когда они встретились на полях саммита "Большой двадцатки" в Японии в прошлом месяце, заявил журналистам после переговоров министр иностранных дел Индии Виджай Гокхале. "Ни один вопрос не повлияет на более широкие стратегические отношения между Индией и Соединенными Штатами", - сказал он.
После того как в конце 2017 года США ввели санкции в отношении Рособоронэкспорта, госбанк Индии заморозил платежи России за закупки оружия, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Закон 2017 года "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), предусматривает введение санкций в отношении физических и юридических лиц, которые участвуют в крупных сделках с российскими оборонными или разведывательными секторами. Госдепартамент США решает, является ли сделка значимой в соответствии с законодательством, в то время как закон "О национальной обороне 2019 года" предусматривает возможность принятия решения президентом не вводить санкции.
Госминистр иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхаран в среду сообщил парламенту, что потребность страны в С-400 была "четко передана" США во время визита госсекретаря Майка Помпео в Индию в июне.
В Банке России на запрос о комментарии не ответили. Государственный банк Индии и Промсвязьбанк не сразу ответили на запросы о комментариях. Представитель министерства обороны Индии отказался от комментариев.
ВТБ в конце прошлого месяца опроверг сообщения индийских СМИ о том, что будет обрабатывать индийские платежи в евро за закупки оружия, избегая использования доллара.
"С самого начала было понятно, что с евро тоже не будут работать, глобальная финансовая система настолько зависит от США, что никто не осмелится это сделать, - прокомментировал ситуацию руководитель Центра анализа стратегий и технологий, консультант оборонно-промышленного комплекса в Москве Руслан Пухов. - Россия пытается возродить практику, которая была у нас в советское время, путем клиринга в рупиях и рублях".
Отказ Трампа [от санкций] "маловероятен, поскольку он создаст негативный прецедент", - сказал Скотт Джонс, его американская консалтинговая компания TradeSecure консультирует правительство по вопросам контроля за экспортом оружия и санкцими. - Закупка военной техники у Рособоронэкспорта является нарушением санкций, поэтому, ведут ли они свой бизнес в долларах, песо или рупиях, не отменяет применение санкций".
При участии Генри Мейера и Сувашри Гоша
Нк. Бипиндра (Nc Bipindra), Евгения Письменная (Evgenia Pismennaya)
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