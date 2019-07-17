Bloomberg (США): Индия и Россия пытаются обойти санкции США

Россия и Индия согласовали новый механизм расчетов за покупки Дели российских вооружений в попытке обойти американские санкции. Новый механизм потенциально открывает возможность возобновить замороженные Индией платежи за российскую военную технику. Впрочем, результат может зависеть от согласия Трампа воздержаться от применения санкций, указывают авторы.

Индия расплатится рупиями, чтобы оплатить контракты за поставки российского оружия

Контракты заключены на поставки ракет, военных кораблей и вертолетов на сумму 10 миллиардов долларов

Индия и Россия договорились о новом способе оплаты многомиллиардных оборонных контрактов, чтобы избежать рисков, создаваемых американской угрозой санкций и банковских ограничений, - в национальных валютах.

Договоренность позволит Индии в ближайшее время выплатить первый транш за два военных корабля, которые Россия строит для ее флота, рассказали источники в Нью-Дели, знакомые с ситуацией. Однако подробности они не сообщили. Оборонные контракты будут рассчитываться в рублях и рупиях в соответствии с соглашением об оплате, достигнутым центральными банками России и Индии, сказал информированный российский источник.

Хотя новый механизм потенциально открывает путь для освобождения миллиардов долларов в контрактных платежах России, он все еще может зависеть от того, добьется ли Индия от президента США Дональда Трампа согласия не вводить санкции [за приобретение Индией российского оружия].

Россия столкнулась с проблемами продажи продукции ВПК отчасти из-за позиции США, угрожающих любой стране введением санкций за покупку российского оружия. В прошлом году объем продаж российского ВПК составил 19 миллиардов долларов. Несмотря на то, что США применили санкции [за покупку российских вооружений] только один раз - против Китая, многие опасаются заключать сделки с Россией в военной сфере. По данным Стокгольмского Международного института исследования проблем мира, объемы продаж Россией оружия, второго по величине экспортера оружия в мире после США, упали на 17 процентов в 2014 - 2018 годах на фоне снижения закупок Индией и Венесуэлой.

Индия, являясь важным партнером США, также имеет давние стратегические связи с Москвой, которые восходят к эпохе холодной войны. Несмотря на снижение продаж, Россия обеспечила 58% от общего импорта вооружений странами Южной Азии в 2014 - 2018 годах. США до сих пор безуспешно подталкивали Нью-Дели к отказу от более чем 5-миллиардного контракта на покупку российских передовых зенитных ракетных систем С-400, угрожая карательными мерами.

Турция, государство-член Организации Североатлантического договора, сталкивается с угрозой санкций США в связи с покупкой российской противоракетной системы С-400, поставки которой начались в пятницу.

Поставки С-400 в Индию планируется начать после 2020 года, и "вопросы с оплатой уже решены", сообщила в прошлом месяце Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству России, сообщает ТАСС.

Промсвязьбанк, подконтрольный государству российский кредитор, которому поручено финансирование оборонно-промышленного комплекса для защиты двух крупнейших госбанков Сбербанка и ВТБ от угрозы санкций США, готов сыграть свою роль в российско-индийских соглашениях, заявил источник в Москве.

Российско-индийская сделка на поставки С-400, подписанная в октябре, входит в число соглашений, совокупная стоимость которых составляет 10 миллиардов долларов. Речь идет о совместном производстве вертолетов Ка-226Т "Камов" стоимостью 1 миллиард долларов и четырех боевых кораблей для ВМС Индии, два из которых строят в России, а два - на верфи в Индии в рамках соглашения о передаче технологий. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в марте открыл завод по производству стрелкового оружия в Аметхи. На нем будет выпущено 750 тысяч автоматов Калашникова АК-203 в рамках совместного предприятия. Моди и Трамп не обсуждали сделку по покупке Индией С-400, когда они встретились на полях саммита "Большой двадцатки" в Японии в прошлом месяце, заявил журналистам после переговоров министр иностранных дел Индии Виджай Гокхале. "Ни один вопрос не повлияет на более широкие стратегические отношения между Индией и Соединенными Штатами", - сказал он.

После того как в конце 2017 года США ввели санкции в отношении Рособоронэкспорта, госбанк Индии заморозил платежи России за закупки оружия, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Закон 2017 года "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), предусматривает введение санкций в отношении физических и юридических лиц, которые участвуют в крупных сделках с российскими оборонными или разведывательными секторами. Госдепартамент США решает, является ли сделка значимой в соответствии с законодательством, в то время как закон "О национальной обороне 2019 года" предусматривает возможность принятия решения президентом не вводить санкции.

Госминистр иностранных дел Индии Велламвелли Муралидхаран в среду сообщил парламенту, что потребность страны в С-400 была "четко передана" США во время визита госсекретаря Майка Помпео в Индию в июне.

В Банке России на запрос о комментарии не ответили. Государственный банк Индии и Промсвязьбанк не сразу ответили на запросы о комментариях. Представитель министерства обороны Индии отказался от комментариев.

ВТБ в конце прошлого месяца опроверг сообщения индийских СМИ о том, что будет обрабатывать индийские платежи в евро за закупки оружия, избегая использования доллара.

"С самого начала было понятно, что с евро тоже не будут работать, глобальная финансовая система настолько зависит от США, что никто не осмелится это сделать, - прокомментировал ситуацию руководитель Центра анализа стратегий и технологий, консультант оборонно-промышленного комплекса в Москве Руслан Пухов. - Россия пытается возродить практику, которая была у нас в советское время, путем клиринга в рупиях и рублях".

Отказ Трампа [от санкций] "маловероятен, поскольку он создаст негативный прецедент", - сказал Скотт Джонс, его американская консалтинговая компания TradeSecure консультирует правительство по вопросам контроля за экспортом оружия и санкцими. - Закупка военной техники у Рособоронэкспорта является нарушением санкций, поэтому, ведут ли они свой бизнес в долларах, песо или рупиях, не отменяет применение санкций".

При участии Генри Мейера и Сувашри Гоша

Нк. Бипиндра (Nc Bipindra), Евгения Письменная (Evgenia Pismennaya)