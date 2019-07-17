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17.07.2019
ИноСМИ

Корреспондент (Украина): военную мощь надо демонстрировать на поле боя

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Военный парад в Киеве ко Дню независимости Украины
Военный парад в Киеве ко Дню независимости Украины.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Отказ Владимира Зеленского от проведения парада в День независимости Украины вызвал бурную дискуссию в обществе. Проще говоря, украинцы разделились на тех, кто "за" парад, и тех, кто "против". По мнению экс-командующего ВМСУ вице-адмирала Сергея Гайдука, военную мощь надо демонстрировать на поле боя, в воздухе и на море, а не на плацу.

Решение об отказе от проведения парада в День независимости Украины уже принято, но общественная дискуссия, если в ней у общества есть интерес, должна быть сбалансирована правдой относительно состояния сектора безопасности государства, состояния оборонно-промышленного комплекса и вооруженных сил, и вести не к расколу, а, наоборот, приближать консолидацию общества - цивилизованную и аргументированную.

Но, кажется, ее системно и "болезненно" переводят в политическую плоскость, прорабатывая политические технологии разделения общества "на своих и чужих". Выборы в парламент не за горами. А поиграть на ситуации не против практически все участники гонки. Обидно, что в этот процесс втягивают военных!

Поэтому, давайте посмотрим на парад с разных сторон. Парад носит, в первую очередь, показательный характер - демонстрируется сила и мощь вооруженных сил как составляющей государственности. Но, какова же целевая аудитория восприятия этой демонстрации? На какой эффект рассчитано это "срежиссированное действо"? Неужели, на эмоции "шапкозакиддательства" простых украинцев?

Вот только кто-то подумал: "А что делать с восприятием парада тех, кто знает реальное состояние украинской армии не с экранов телевизоров, заголовков газет и постов в социальных сетях?". А их сотни тысяч - от солдата и матроса до генерала и адмирала, - тех, кто в курсе, что такое ад войны изнутри.

Кто-то подумал: "Как это будет выглядеть на фоне коррупционных скандалов вокруг Укроборонпрома, размещения заказов на "нужных" предприятиях?". А если в целом, о приоритетности бизнес-интересов над государственными на фоне законодательного молчания по коррупционным преступлениям.

Что же такое парад?

Парад - это противостояние - идеологической и расходной составляющих. Какова стоимость этих составляющих, и кто может их просчитать? Если с расходами на подготовку техники и личного состава все понятно - месяц муштры на "Антонова", тысячи военных и сотни образцов вооружения, которые выделены для парада из воинских частей. А рядом война, а рядом ежедневные сообщения о погибших и раненых на фронте!

Так какова же стоимость идеологической составляющей при одном условии, если она правдива? А это очень важно, потому что не для кого не секрет, что общество разделено на тех, кто защищает целостность государства и тех, кто на этом зарабатывает деньги или уклоняется от этого.

Куда направить деньги, которые будут сэкономлены от проведения парада? Однозначно, единовременное пособие действующим военным "не спасет" от социальных лишений, а вот направить их на лечение и реабилитацию раненых, отчаянно нуждающихся в этом - есть большой ценз. Это государственный подход, который выбивает стул из-под ног чинуши с принципами: "Я вас туда не посылал!"


Сергей Гайдук

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Страны
Украина
Компании
Антонов ГП
Укроборонпром
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