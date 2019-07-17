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17.07.2019
ТАСС

В АрМИ-2019 примут участие команды из 36 государств

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АрМИ-2018
АрМИ-2018. На соревнованиях разведчиков преодолевают и такие препятствия.
Источник изображения: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Игры пройдут с 3 по 17 августа

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Пятые Армейские международные игры - 2019 (АрМИ-2019) пройдут в этом году на 25 полигонах 10 стран, в них примут участие более 200 команд из 36 государств, сообщил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу.

"В завершение - несколько слов о Пятых Армейских международных играх, которые пройдут с 3 по 17 августа. Они станут рекордными по своему масштабу. Профессиональное мастерство продемонстрирует более 200 команд из 36 государств", - сказал министр на селекторном совещании.

Он отметил, что "заметно увеличилось и количество стран, готовых организовать турниры на своей территории". "В этом году они состоятся на 25 полигонах 10 государств", - сообщил Шойгу.

Министр выразил уверенность, что игры "не только будут способствовать совершенствованию боевой подготовки, но и послужат укреплению дружбы и взаимопонимания между военнослужащими".

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